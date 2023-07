Domingo Argüello volvió al lugar del que lo despidieron hace dos meses

En mayo se armó todo un alboroto en redes sociales luego de que la emisora Planet (107.5 F.M.) anunciara en sus redes sociales que Domingo Argüello no seguiría más con ellos y le desearon todo lo mejor.

El mismo locutor respondió dicha publicación de la radio y aclaró que no fue que renunció sino que los dueños de la emisora ya no lo quería en el programa Breakfast Club, que se transmite todas las mañanas.

LEA MÁS: Despiden a Domingo Argüello de emisora por medio de una publicación en redes sociales

“Yo no me voy por gusto. La emisora no quiso que siguiera en el programa. ¡No mientan!”, puso el locutor en aquel entonces.

En su lugar pusieron a Rándall Vargas junto a la locutora Clemencia Castro, pero a muchos de los fieles oyentes no les gustó el cambio y decidieron pegar el perillazo.

Pues bueno, parece ser que las quejas de los oyentes generaron que los dueños de la emisora echaran marcha atrás con su decisión y lo volvieron a llamar para que volviera al espacio mañanero.

Domingo regresó a Planet este jueves 27 de julio junto a su gran amiga y colega, pero según aclaró a los radioescuchas, solo estará los jueves y viernes y el resto de la semana seguirá Rándall Álvarez.

Los oyentes de Breakfast Club estaban que no cabían de la contentera al volver a escuchar “Mingo” en su emisora favorita.