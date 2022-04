Doña Inés Trejos habla del fuerte abrazo que le dio a José María Figueres tras perder elecciones

Un video en el que se muestra el fuerte abrazo que se dieron doña Inés Trejos, la ganadora del premio mayor de “¿Quién quiere ser millonario?” y José María Figueres, el domingo anterior, luego de darse a conocer los resultados de las elecciones, en las que Rodrigo Chaves se dejó la presidencia de nuestro país, ha dado mucho de qué hablar en redes sociales.

La grabación fue hecha por la periodista de La Teja, Yenci Aguilar, quien describe ese momento como muy emotivo, pues doña Inés es fiel seguidora del partido Liberación Nacional y de Figueres, a quien conoce desde chiquitillo.

“Ella estaba muy ilusionada antes de los resultados, con mucha esperanza con su saquito verde y blusa blanca esperando los resultados. Cuando él salió, doña Inés se le acercó y se abrazaron, él le dijo que muchas gracias por ir, fue un momento bonito, no sé si se conocen desde hace tiempo, pero fue un abrazo muy sincero”, relató Yenci.

Para saber más detalles de esa amistad, así como la sensación de doña Inés con los resultados y el inicio de una nueva temporada del programa de trivias de Teletica, la contactamos y amablemente nos dio a conocer lo que piensa.

Doña Inés Trejos y José María Figueres se dijeron mucho por medio de un abrazo. Yenci Aguilar.

–El video del abrazo entre Chema y usted ha sido muy visto, ¿cómo fue ese momento?

Yo siempre he sido muy entusiasta con la política y a esta edad todavía más. Por dicha, mi nieto anduvo conmigo por todo lado, José María me había invitado a algunas reuniones del lado de cultura y por eso quisimos estar presentes ese día.

Ese momento fue después de que dieran los resultados y uno no puede decir nada, solo le di un abrazo y ya está, para apoyarlo.

–¿Ya se conocían entonces?

Ah sí, desde hace muchos años, incluso yo lo conocí cuando era un chiquillo. A principios de los años 70 yo trabajaba para La Prensa Libre y don Pepe estaba de candidato, entonces yo hice una nota de dos páginas de la familia de él, de sus cuatro hijos y pude hablar con los niños. Fue un reportaje muy bonito.

–¿Cómo era Chema?

Un muchacho muy simpático, es que don Pepe era una persona encantadora y creo que los hijos heredaron eso.

–¿Cómo ve a don Rodrigo Chaves como presidente?

Le deseo lo mejor y ojalá que se acuerde del sector cultura que es tan importante para nuestro país.

Doña Inés Trejos tiene intacto el premio que se ganó. Cortesía.

–Cambiando de tema, el martes inició de nuevo ¿Quién quiere ser millonario?, ¿lo pudo ver?

Claro, ese programa yo siempre lo he visto, me siento frente a la tele y voy contestando, a veces bien o a veces mal, pero me meto en la historia, es un programa importante porque ayuda a la gente a pensar y a informarse.

–¿Qué le dice usted a la gente que va a participar este año?

Que tengan mucha calma, que vayan tranquilos, confiando en lo que ellos saben y esperando a que les toquen buenas preguntas. Creo que nunca es tarde para empezar a aprender, pero para un programa de esta categoría, ya la gente debe tener la preparación suficiente para participar.

–Este año es con público, ¿cree que ayuda o presiona más?

Creo que más bien eso da más ánimo, además está Ignacio (Santos), que es un moderador de primera, da confianza para que la persona se sienta cómoda porque estar en esa silla caliente no es nada fácil.

–¿Es cierto que quema?

Sí, a veces uno ve preguntas que le parecen fáciles y que no entiende cómo las personas no saben contestarlas porque ahí juega todo, pero yo creo que el conocimiento da la confianza para llegar a ese programa y hacerlo bien y dejar el miedo de lado.

–¿Qué pasó con el premio?

Todavía no hemos decidido, está tranquilito en el banco porque como les había contado, mi idea era irme de viaje con mis nietos después de votar, pero como se presenta que la guerra allá, francamente para ir y quedarse en un hotel creo que no. Al final creo que me los voy a llevar a Quepos, porque me encanta.