Doña Nidia, de “Pedro el escamoso”, regresa a Costa Rica y hará concurso de baile en el parque de Coronado

La actriz colombiana Alina Lozano se ganó el cariño de la gente por la novela "Pedro el escamoso" que en Costa Rica fue muy popular. (redes/Facebook)

La actriz colombiana Alina Lozano quedó tan encantada con Costa Rica durante su primera visita al país que no lo pensó dos veces para aceptar una nueva invitación.

Esta vez regresará con uno de sus personajes más queridos, doña Nidia, de la popular novela “Pedro el escamoso”.

La artista será una de las invitadas especiales de las fiestas de Coronado, que celebrarán los 116 años de cantonato del 13 al 22 de noviembre.

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Y ojo, porque su visita no será solamente para saludar a sus seguidores. La colombiana llegará dispuesta a poner a bailar a la gente, cantar y hasta hacer un espectáculo de stand-up comedy completamente gratuito en el parque de este cantón josefino.

Pero eso no es todo. La organización de las fiestas también prepara un concurso del famoso baile del Pirulino, en el que doña Nidia tendrá una tarea muy especial: elegir a la persona que llegue mejor vestida y a quien demuestre sus mejores pasos de baile.

La actriz colombiana Alina Lozano dice estar lista para regresar a Costa Rica. (redes/Cortesía)

Así que quienes quieran participar pueden ir desempolvando sus mejores trajes y practicando los movimientos de esta pegajosa canción, que se hizo famosa gracias a la novela “Pedro el escamoso”.

La cita con el personaje de doña Nidia será el domingo 15 de noviembre, a partir de las 7 p. m. Después de su espectáculo, el público podrá disfrutar de un concierto con Gaviota.

La actriz colombiana Alina Lozano estuvo en Turrialba donde subieron a gente a la tarima a bailar el "Pirulino". (redes/Facebook)

“Estoy muy contenta. Yo presentía en mi corazón, porque la verdad estuve muy bien y pues las personas me recibieron de una manera muy linda, entonces quise volver con un personaje que quieren mucho que es doña Nidia.

“Voy para Coronado caracterizada como doña Nidia, voy con una canción de doña Nidia, vamos a hacer de nuevo el baile del Pirulino. Sé que es algo que les encantará”, mencionó desde Colombia.

La actriz agregó que se presentaría como un obsequio por lo bien que la recibieron en su primera vez en Costa Rica y porque sabe que aman su personaje.

“Aman a Alina, pero a doña Nidia la superaman, me di cuenta, entonces quiero ir con el personaje esta vez. Voy muy emocionada y desde que hice la novela es la primera vez que vuelvo a caracterizar el personaje, por eso estoy muy contenta, pero siempre voy con mucha expectativa y vuelvo con mucho entusiasmo”, agregó.

La celebración del cantonato arrancará el viernes 13 de noviembre con una presentación de Elena Umaña, cantante que Alina conoció durante su visita a Turrialba en setiembre pasado, y de la que nos había dicho que la había dejado impresionada por su voz.

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Estas son las actividades que habrá en el parque de Coronado. (redes/Cortesía)

En setiembre, Lozano visitó Costa Rica para participar en las actividades de Independencia en Turrialba. En aquella ocasión recibió numerosas muestras de cariño de sus seguidores y quedó con ganas de conocer más del país.

Ahora volverá con su popular personaje y una invitación muy clara para los ticos: prepararse para bailar el Pirulino y disfrutar de una fiesta llena de música, humor y sabor colombiano.