Dos de los tiktokeros más seguidos en Costa Rica se agarraron y la bronca aún está caliente

Keiz estaba haciendo una transmisión en vivo con Nina Costa cuando se dio cuenta de la supuesta traición del otro tiktoker. (redes/Instagram)

Dos de los influencer o tiktokers más seguidos de Costa Rica se agarraron y la bronca aún está caliente entre ellos.

Se trata de Keiz y AxelView, quienes se encargan de hacer contenido para redes sociales, en especial para las plataformas de TikTok y YouTube.

La bronca de ellos inició hace unos días cuando Keiz invitó a la actriz de contenido para adultos tica Nina Costa a hablar de su más reciente grabación con uno de los actores más famosos de dicha industria como lo es Johnny Sins.

LEA MÁS: Creadora de contenido tica hizo inesperada colaboración con actor de cine para adultos

Así inició la bronca entre Keiz y AxelView

Ambos estaban haciendo una transmisión en vivo en el canal de Keiz, cuyo nombre real es Luis Carlos Vargas Zamora, cuando la pareja del youtuber entró e interrumpió el tema para contar que entre los comentarios había una persona que tirándoles duro.

Según dijo Celeste Rodríguez, entre los que estaban comentando en la transmisión de TikTok había uno en especial que incitaba hacerle “baneo”, término que usan los jóvenes para decir que se de una expulsión o bloqueo del usuario; es decir, de la cuenta o dirección IP de Keiz, por el tema que estaban tocando.

“Apareció un mae en específico a denunciarle su live (en vivo) y a mandar a todo el mundo a denunciarlo. Escuchen porque es creador (...) AxelView”, dijo Celeste luego de que su novio le preguntara quién era.

AxelView es un creador de contenido costarricense, que cuenta con muchos seguidores en TikTok. (redes/Instagram)

Keiz se mostró muy sorprendido de saber que Axel quisiera bajarle su contenido de esa forma y hasta mencionó que era bien loco “porque el mae es compa mío, el mae ha estado aquí”.

“Mae, pla.. que usted tenga un millón y medio de seguidores en Instagram y no monetice ni una p.. (ni un colón) no es culpa mía”, le mandó a decir Keiz.

LEA MÁS: Celeste Rodríguez y su novio Keiz vivieron una pesadilla en un centro comercial

Pero resulta que los seguidores de estos dos tiktokeros empezaron a mandarle mensajes a AxelView para ver qué tenía que decir al respecto.

En una transmisión en vivo que hizo Axel hace dos días se refirió al tema, luego de ver la cantidad de comentarios de sus seguidores preguntándole sobre la bronca con Keiz.

Esta fue la respuesta de AxelView a Keiz

“Guapetones, eso no me afecta. A mi me vale un c..., recuérdenlo, yo soy una persona muy valeverguista”, mencionó.

Después hizo otro video este sábado diciendo que ya había hablado del tema y que no le iba a seguir dando importancia al asunto.

Y es que Keiz hizo otro video donde lo llamaba “estúpido” y otros insultos bastante fuertes.

Intentamos conversar con ambos tiktokeros para saber en qué paró la bronca, si ya hablaron del asunto entre ellos, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta.

Keiz y AxelView estuvieron juntos en una transmisión en redes