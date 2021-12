Dos debuts muy diferentes tienen las corridas de toros del 6 y 7 desde Palmares

Katherinne González, imitadora de Pelando el ojo, y Natalia Monge, excompañera suya que ahora está en Teletica, tuvieron un debut soñado en los respectivos canales que trabajan durante las primeras corridas de toros desde Palmares.

Naty, quien ya fue parte de las transmisiones desde Zapote, con Repretel durante 10 años, vivió su onceava montada en el trencito, donde se siente “tan feliz como siempre, pero más plena nunca”.

“Estaba con mucha ansiedad porque pasé enferma toda la semana, no tenía voz, entonces yo le pedía a Dios que me ayudara porque tenía un debut muy importante y estar a media máquina me preocupaba, pero por dicha pude sacar la faena. Me sentí plena, una plenitud que tiene que ver mucho con mi vida, porque siempre me han gustado mucho los toros, pero saber que tengo a mi familia, ahora trabajo en una empresa tan bonita, me da una paz y eso me hace sentir tranquila”, afirmó Naty.

Natalia Monge Natalia Monge está realizada con su nuevo rol en toros. Cortesía.

El otro cambio que experimentó Monge fue que ya no formó parte del elenco de humor, pues ahora más bien es presentadora al lado de Carlos Álvarez y Susana Peña. Aunque cada vez que puede saca alguno de sus personajes.

En la primera transmisión y aprovechando que anda la voz ronca, estrenó a un nuevo personaje, la presentadora Keyla Sánchez.

“A ella ya la venía peloteando desde hace un tiempo, en Tu cara me suena lo hice por vacilar, pero vi que ahora que ando ronca era el momento perfecto y aunque las intervenciones son cortas, aproveché para leer saludos con la palabra casita, que es una que ella usa mucho”, contó.

Estuve practicando mucho el eslogan para no meter la pata, no estoy exenta a equivocarme, pero sí me concentro”. — Natalia Monge.

Katherinne González Katherinne González soñó el momento que vive. Cortesía.

Como chiquilla

La contentera que vive Natalia en este momento es la misma que siente Katherinne, pues su debut no pudo estar mejor.

“Es algo que soñé desde niña, yo ya había tenido alguna intervención, pero nunca había estado en elenco formal, entonces para mí fue la experiencia más linda, más que nervios, estaba emocionada, sentía ganas de hablar y de hacer de todo”, aseguró Katherine.

Un detalle curioso es que Katherinne por fin pudo utilizar una imitación que no había podido explotar porque Naty también la hacía, pero como ya no comparten espacio, no hay problema.

“Hice a Pilar Cisneros, que la hacía Natalia, pero que ahora yo la estoy trabajando en los debates, también tengo una nueva, que es la jugadora de fútbol Viviana Chinchilla, que ahorita va a jugar a Italia, a ella la saqué hace poco y seguramente va a estar en toros, al igual que Gloriana (Villalobos)”, contó.

La joven imitadora agregó que gracias a su experiencia en Pelando el ojo, se le facilitó su primera intervención en toros.

“Creo que Pelando el ojo nos da la facilidad de improvisar, de tener intervenciones en su momento, me gustó la dinámica y el ritmo tan alegre que se lleva en los toros, a pesar de que en cualquier momento se puede interrumpir lo que estamos diciendo por algo que pase en la arena”, comentó la estudiante de arquitectura.

Más novedades

Entre las novedades que presentaron los dos canales están algunos juegos con los improvisados que están bastante entretenidos.

Además, en el 7 Daniel Montoya se estrenó en las corridas y doña Eugenia Fuscaldo regresó después de mucho tiempo.

En el 6, por su parte, se incorporaron los humoristas Franklin Vargas, Fabián Murillo y El Galán (Édgar Cartín), quienes no son parte de Pelando el ojo, pero para las corridas llegan a reforzar al elenco.