Dos exconejitas Playboy revelan detalles de las fiestas sexuales de Hugh Hefner

“Nos dijo que si no nos gustaba, ya sabíamos dónde estaba la puerta”. Bridget Marquardt y Holly Madison fueron nombradas “novias oficiales” de Hugh Hefner, fundador de Playboy. Luego de varios años de abandonar la producción del reality que hizo E! Entertainment sobre la Mansión Playboy, ambas rubias comenzaron a reflexionar acerca de los abusos y presiones que se daban dentro de la lujosa mansión del magnate.

Holly Madison, Brigdet Marquadt y Kendra Wilkinson fueron tres de las novias más famosas de Hugh Hefner. (El Universal/GDA)

“Siempre supe que la situación estaba muy lejos de ser normal, pero era capaz de justificar el mal comportamiento de Hef y su maltrato hacia mí”, expresó Madison, en una reciente entrevista en el programa de YouTube Juici Scoop, con Heather McDonald.

“Luego de siete años de vivir con él, decidí irme. Siempre culpé de todos los problemas al resto de chicas, porque no nos llevábamos bien, y creía que Hef era el chico bueno. Pero cuando solo quedamos las tres [junto a Kendra Wilkinson y Marquardt], se volvió más agresivo verbalmente y me di cuenta de que el problema era él“, relató, en referencia a las décadas de 1990 y 2000.

Las experiencias de ambas dentro de la mansión estaban lejos del romanticismo y amabilidad que se publicaba en los medios y en la publicidad de la revista.

“Los primeros dos años después de irme solo recordaba las cosas positivas, pero más adelante solo podía ver una sonrisa falsa en mi cara en las fotos de aquella época. Era muy miserable“, advirtió.

(Googlefree)

Habitaciones a oscuras, televisores que emitían pornografía todo el tiempo y la ausencia de preservativos conformaban la escena para mantener relaciones sexuales con el magnate. “El consumo de quaalude [medicamento sedante e hipnótico] estaba a la orden del día entre todas las chicas. Yo no recuerdo muchas cosas porque siempre bebíamos para poder afrontar las relaciones constantes”, reveló Bridget.

La joven sufrió presiones para participar en un encuentro sexual con Hefner y “otras personas importantes”, pero aseguró que no estaba preparada. “Entonces me dijeron que, si no participaba, nunca más me invitarían a fiestas ni a la mansión. Así que observé lo que el resto de chicas hacían y pensé: ‘Serán 10 segundos, no más de un minuto’“, apuntó sobre los abusos.

Y agregó: “Hef no quería usar preservativo. Había un médico entre el personal y yo solo esperaba que todas las personas fueran examinadas, pero nunca sabés si eso es cierto. Era asqueroso”.

Documental “Secretos de Playboy” crea mucha expectativa en el mundo

Las dos excompañeras de la mansión afirmaron que existía una figura como “reclutadora” de más “novias” en las fiestas y clubs de Playboy. Así fueron convocadas ellas. Madison preparaba cócteles hawaianos todos los domingos en las reuniones en la piscina. “De repente, me quedé sin un lugar para vivir y estaba desesperada, así que acepté la propuesta de novia”, relató.

Por su parte, Bridget acudió a una de las pruebas en 2000 y, año y medio después, asistió a los eventos. “Luego cometí el error de decidir que quería estar ahí, agarré todos mis ahorros y me mudé a Los Ángeles, pero solo quería ser una compañía”, subrayó.

Hugh Hefner obligaba a sus conejitas a hacer cosas pavorosas. AP

En 2001 Madison fue nombrada “novia oficial” de Hefner durante siete años. “Siempre tuve que compartir habitación con Hef y nunca tuve privacidad. Le pregunté en varias ocasiones si podía tener otro cuarto al final del pasillo y siempre me dijo que no. Me eligió porque yo era la única a la que le gustaba quedarse en casa, ir a cenas y ver películas antiguas. Nadie quería ser la novia principal porque saben que tenés que compartir habitación. Estás bajo la lupa todo el tiempo y no podés salir y hacer tus cosas”, expresó.

Además, la joven afirmó que se sentía presionada: “Estaba condicionada a pedir ciertas cosas, porque él siempre se enojaba y me hacía llorar”.