Dos ladrones le causaron un gran daño al grupo Taboga Band (videos)

Don Willie, de Taboga band, espera recuperar su camioncito . Cortesía.

El grupo Taboga Band empezó la semana con el pie izquierdo, ya que la madrugada de este lunes le robaran el camión donde transportan los instrumentos.

Según cuenta don Willie Flores, dueño de la agrupación, el vehículo estaba estacionado al frente de su casa en barrio Las Margaritas en Guadalupe, de Goicoechea, cuando un par de bichos, a eso de las 3: 45 a.m., se lo llevó.

El camión es un Mitsubishi Canter blanco, placa CR171743 y tiene dos calcomanías de Taboga Band.

En unos videos grabados por las cámaras de seguridad de un vecino, se ve a los dos cacos que llegan en un carro negro y se detienen frente del camión, ahí empiezan a forzar el llavín hasta que por fin pueden llevárselo y sin hacer mucha bulla. Ambos andaban con sudaderas, con gorros y mascarillas por lo que es muy complicado reconocerlos.

Este es el camión de Taboga que fue robado. Cortesía.

“Como llegué tarde el domingo, no lo llevé a guardar a un garaje que suelo llevarlo. Me levanté tarde el lunes, fui a hacer unas cosas, vi un partido y ya como a las cinco de la tarde me di cuenta que no estaba, que me lo habían robado, entonces de una vez me fui para el OIJ”, aseguró el músico.

Para suerte de él y de los integrantes del grupo, los instrumentos, el equipo y las luces no estaban dentro del camión, pues los eventos en los que están tocando son un poco más pequeños y no requieren que lleven tanta cosa.

“Ahora que volvimos no hemos tenido que llevar tanto equipo a los eventos y como yo a veces hago fletes, entonces el camión estaba descargado, solamente había unas pesas que las usamos para llevar las cosas, pero ese negocio es malísimo porque la gente quiere que les cobre demasiado barato”, añadió.

Recordemos que eso le pasó también a grupos como Son Mayor y Marfil, a los que les robaron los vehículos y los instrumentos hace unos años.

Flores cuenta que esta mala experiencia le quedó de lección para no ser tan confiado, pues según le dijo su esposa, cerca de su casa se robaron dos carros en las últimas semanas, por lo que es mejor andar pilas y dejarlo ya sea en el garaje dentro de la choza o buscar un lugar para guardarlo de manera segura.

Si usted ha visto el camión o se lo llegan a ofrecer, puede ayudar al grupo a recuperarlo llamando al número 8383-9396.