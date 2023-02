Dos reconocidos locutores se encargan de calentar la Cueva con sus voces

Mario Barboza y Giovanni Ortiz son los encargados de animar al público en el estadio Ricardo Saprissa desde hace ocho años. Cortesía

Dos reconocidas voces de la radio se encargan de animar el ambiente en el estadio Ricardo Saprissa.

Mario Barboza y Giovanni Ortiz deben motivar a la afición morada, así como a los jugadores de la “S” previo a cada partido y especialmente cuando se juega el clásico nacional como este viernes.

Marito es el encargado de producción y programación de IQ Radio (79.9 F.M.) y Giovanni hace lo mismo, pero también es el director de radio Vox F.M. (105.5 F.M.). Ambos cuentan con más de 15 años de experiencia como locutores y animadores de eventos.

A los dos los metió a trabajar en Saprissa el cantante Allan Mora, vocalista del grupo La Kuarta, quien antes era el animador en el estadio tibaseño.

Conversamos con ambos sobre cómo se preparan para el primer clásico nacional de este torneo y sobre las anécdotas que ha vivido en la cacha.

– ¿Hace cuánto es el animador del Saprissa?

Mario (M): Cuando entré el animador era Allan Zero, de la Kuarta, y como él trabajaba en el Grupo Omega me dijo que si podía ir a ayudarle con unos partidos porque él iba de salida. Eso fue en el 2015, casi que entré y Saprissa quedó campeón.

Giovanni (G): Yo estoy desde el 2014 en Saprissa y Allan, de la Kuarta, fue el que me llevó. Cuando él se fue a formar su banda me quedé yo.

Durante el juego ellos están en medio de la banca de suplentes, Cortesía

– ¿Siempre ha sido morado?

M: Toda una vida, desde que me acuerdo. Nací en Tibás y siempre he sido de Tibás.

G: Soy saprissista envenenado, pero a muerte. Prácticamente he celebrado un montón de títulos con ellos y he vivido remontadas históricas en la Cueva. Ha sido una experiencia de vida lindísima.

–¿Cómo ve el partido de este viernes?

G: La Liga viene bien, ganando todos los partidos y será un partido durísimo. Cuando se juega un clásico no se sabe cuál va a ganar porque al final puede estar un equipo sumamente mal y termina ganando y eso ha hecho Saprissa en algunos clásicos, la Liga ha estado jugando superbién y ¡pum! Saprissa gana. La Cueva va a estar a reventar y el ambiente será chivísima.

– ¿Cómo se siente vivir un clásico desde la cancha?

M: Nosotros estamos en medio de las dos bancas con los comisarios y los delegados y vieras que sí se siente la tensión en un partido como estos porque uno está completamente concentrado en que tiene que comportarse, que no se le puede salir el fanatismo por respeto al rival. También hay ciertas situaciones interesantes, yo, por ejemplo, siempre he tenido un pavor que en medio de un partido se venga un ventolero y se me vuelen las hojas de las alineaciones y todo el estadio me silbe.

– ¿Se dicen cosas diferentes en un clásico para motivar más a la afición?

M: La afición de Saprissa es demasiado fiebre, demasiado entregada al equipo, entonces, no es que no cuesta animarlos sino que uno encuentra fácil los portillos para decir la frase adecuada en el momento adecuado, la afición ya sabe a lo que va y uno sabe que va a responder.

G: En los partidos bravos como los de Concacaf o cuando se enfrenta a la Liga o a Heredia, el ambiente es superchiva, la gente es muy apuntada, muy educada. Es lindo sentir que vos decís algo y la gente responde. Se siente demasiado la presión, la barra y cómo se mueve el estadio.

Los animadores contaron que llegan al estadio tipo 5 p.m. para empezar con los preparativos. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

– ¿Cómo lo trata la afición manuda, lo insultan mucho o son respetuosos?

M: Nosotros desde que entramos a Saprissa tratamos, junto con la gente de la producción, de mantener un estadio con un ambiente muy familiar. Nosotros nos metemos con nuestra afición y la afición que llega al estadio respeta mucho ese entorno aunque sea del otro equipo.

G: Conmigo por lo menos no se meten, en la radio me escriben muchos liguistas y me molestan, pero hasta ahí, nunca he tenido ningún problema con un aficionado manudo.

– ¿Cómo se motiva para ir a motivar a tantos aficionados al mismo tiempo?

G: Cuando son partidos muy bravos tengo como cábala ponerme alguna prenda que tenga el color del equipo rival y por lo general cuando lo hago siempre ganamos.

Giovanni confesó que celebrar un campeonato morado desde la cancha es lo mejor que le ha pasado. Cortesía

– ¿Tiene relación cercana con algunos jugadores?

M: Ellos están en su mundo, si uno les da la mano van a saludar o si les ponemos el micrófono van a hablar, pero nosotros estamos en lo de nosotros y ellos en el suyo.

Yo he vacilado con Kendall Waston porque yo soy chiquitillo y me le pongo al frente y le digo: ‘choque la cinco’ e imagínese la diferencia. Con (Michael) Barrantes se vacilaba mucho y en el caso de la pandemia si hubo un acercamiento más grande con ellos al estar el estadio vacío.

Hay jugadores con los que es un vacilón como David Guzmán y Ariel Rodríguez que son supermorados.

– ¿Cuál cree que será el marcador?

G: Yo espero que le ganemos 2 a 0 a la Liga.

M: A gol por punto, 3 a 0 gana Saprissa.