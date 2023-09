Douglas Castillo ya sabía en que gastaría los casi ₡200 millones si ganaba reality de Telemundo

Los gemelos Esteban y Douglas Castillo participaron en el reality Los 50, pero solo el segundo logró avanzar hasta la final. Cortesía

El gemelo costarricense Douglas Castillo estuvo a punto de convertirse en el nuevo millonario de Costa Rica tras llegar a la gran final del reality “Los 50″ de la televisora Telemundo .

El hermano de Esteban disputó la final junto a cinco famosos más, pero al final por votación del público la gran ganadora fue la modelo y atleta colombiana Ana Parra, quien se echó a la bolsa casi 200 millones de colones.

Conversamos con el tico, radicado en México, quien quedó en el cuarto lugar de los 50 famosos que estuvieron en competencia.

-¿Cómo se sintió al ver que logró llegar a la gran final de entre tantos famosos?

La verdad ha sido una locura esta experiencia, es como sacada de un cuento porque competíamos y compartíamos con muchos famosos de Latinoamérica y Estados Unidos, personas que veíamos en televisión hace mucho tiempo y estaban durmiendo en el cuarto con nosotros, compitiendo con nosotros, haciendo estrategias con nosotros, así que ha sido increíble.

- ¿Sentía que tenía posibilidades de ser finalista?

Al ser 50 personas obviamente la posibilidad de llegar a la final en un juego de tanta controversia es muy difícil, entonces sí tuvimos que ponerle demasiado empeño, demasiado esfuerzo y quemarnos el coco porque la parte de estrategias y de alianzas era muy importante y la parte de competencias físicas también, solo que en eso si nos iba muy bien porque nosotros somos muy atléticos, buenos para los juegos y dinámicas. En la parte de estrategias sí era algo nuevo para nosotros, nunca habíamos estado en un reality así y tuvimos que improvisar y adaptarnos.

En el momento que éramos muy pocos y nos dijeron que nosotros somos los seis finalistas, fue un momento de demasiada éxtasis, de felicidad, demasiado asombro, fue un momento en el cual todo el esfuerzo que habíamos hecho durante las semanas pues valió la pena. Me sentí demasiado feliz y muy contento por haber llegado a la final.

LEA MÁS: ¿Douglas Castillo es el nuevo millonario de Costa Rica? Así le fue al gemelo en programa de Telemundo

La colombiana Ana Parra (de rojo) fue la que ganó el reality y los 350 mil dólares. Cortesía

- ¿El programa era grabado?

Este fue de aislamiento total también, solo que se grabó hace como dos meses y la final sí es en vivo, entonces tuve que mantener en secreto lo de la final.

Estuvimos casi dos meses grabando sin celular, desconectados de todo, y fue a la vez complicado porque uno no tiene contacto con nada ni nadie, pero a la vez es ‘cool’ porque es como darse un respiro de redes sociales, del mundo en general, y concentrarse a vivir un proyecto así con un montón de famosos y grabando todos los días.

- ¿Qué siente que le faltó para lograr ganar la final, el ser menos conocido o no hacer una mejor estrategia para conseguir más votos?

Este reality como hay gente tan famosa es obviamente con gente que tiene 10 a 15 realities show en toda Latinoamérica o el mundo y ya tienen su público gigante, nosotros pues estamos como empezando más o menos aquí en México, entonces, tenemos menos seguidores, menos reconocimiento a la par de personas que tienen 10 años o más en el mundo de la televisión acá.

En la final se formó un equipo que se llamó el ‘equipo suicida’, de cuatro personas, que era Manelyk González, Fernando Lozada, Ana Parra y yo, nosotros cuatro fuimos con el equipo más fuerte y empezamos a ganar un montón y tres llegamos a la final que fue Fernando, Ana y yo (los otros finalistas eran Luis ‘Potro’ Caballero y Dania Méndez) y pues Fernando es muy reconocido, tiene millones de seguidores, muchos realities, y Ana fue la única que llegó a la final, entonces se llevó mucha gente por ser la única mujer y lo hizo muy bien, por eso el reconocimiento (ganó el gran premio).

Puede ser que me afectó no tener un grupo de seguidores tan grande y, pues tal vez un amorío que tuve con otra chica aquí en México (la influencer y actriz Manelyk González), que es un poco polémica y tal vez me pudo haber afectado un poquito.

LEA MÁS: Uno de los gemelos Castillo habría conquistado el corazón de famosa estrella mexicana

Los papás de los gemelos estuvieron con ellos en la gran final que sí fue en vivo. Cortesía

- ¿Ya sabía hecho una idea qué iba hacer si se ganaba el gran premio?

Imagínese que eran 350 mil dólares, que son como unos 200 millones de colones, y ya uno tiene que irse preparando pase lo que pase para estar listos y el plan era invertir todo lo que se pudiera, ayudar mucho a mi familia para mejor nuestra calidad de vida todo lo que se pudiera, pero sí era ya el interés de convertirme en empresario, empezar a mover ese dinero para hacerlo crecer más e invertir en nuestros propios proyectos que tenemos para seguir creciendo en esto que nos gusta.

- ¿Qué sigue ahora, porque ustedes no dejan de sorprender?

Por ahora estamos dándole duro a proyectos propios de redes sociales, ahí ya cerramos este ciclo de Los 50 y estamos seguros que van a empezar a llegar muchas ofertas. Por ejemplo, este año nos han llegado seis ofertas diferentes de realities shows de diferentes compañías; sin embargo, Los 50 fue el ganador porque si era un proyectazo la verdad, para nosotros fue como estar en las grandes ligas ya de la televisión estadounidense y mexicana.

- ¿Qué pasó después de la transmisión de la final, se fueron de fiesta a celebrar?

Tenemos muy buena amistad con Ana la verdad, pero ella se tenía que ir de rueda de prensa en la madrugada a Miami y sí queríamos ir de fiesta, pero como nos separamos, y nosotros nos fuimos a cenar con nuestros papás que vinieron desde Costa Rica a presenciar la final con nosotros.