Douglas Sánchez da detalles acerca de su inminente regreso a la televisión

Douglas Sánchez está cómodo pero siempre el gusanillo de la tele inquieta Foto: Arnoldo Robert

El periodista Douglas Sánchez dio a conocer que ya está preparando algunas entrevistas de su programa Íntimo, pero, ¿qué tan cercano está ese regreso a la tele?

El exdirector de canal 8 asegura que ni él tiene la respuesta, pues si bien ha tenido acercamientos con el canal Uno, el cual no ha salido al aire, de momento no hay nada en firme, pero él quiere estar preparado para lo que venga.

A poco más de un año de su salida de Multimedios, Sánchez contó detalles de su vida y de sus planes.

Douglas Sánchez regresa con su programa Íntimo con una polémica entrevista

-Vimos que está grabando de nuevo Íntimo, ¿qué tan cerca ese regreso?

Se cumple un poco más de un año de haber salido de la televisión y he estado muy enfocado en el rol que tengo ahora en la parte regional de marketing de esta empresa que trabajo y bueno, lo que sí he hecho es empezar con algunas grabaciones de Íntimo, que lo estoy empezando a trabajar, todavía no hay nada concreto, pero lo que sí es un hecho es que voy de nuevo con el programa y vamos a ver a cuál estrategia usamos para salir al aire.

Pablo Cartín fue de los primeros entrevistados en la nueva versión de Íntimo. Facebook.

-Pero usted también ha tirado alguna chinita en redes de que viene con canal Uno...

A mí me pidió Jorge Abarca que le ayudara con algunos posteos y con mucho gusto lo hice, pero sé que se está cocinando y que se viene grande. No tengo mayores detalles pero sé que en eso están.

-¿Tendrá su campito ahí?

Lo que pasa es que estoy totalmente dedicado a la empresa en la que trabajo, entonces no he visto eso como una prioridad.

-¿Qué es lo que más le ha hecho falta de la tele?

Creo que uno se convierte en un generador de contenido distinto, he tratado de mantenerme activo en mis redes, pero ahora que leí la nota tuya de la posibilidad de volver a la tele con Íntimo y ver la mayoría de comentarios positivos, eso y que la gente extrañe porque se la daba un contenido bueno y que la gente lo aprecie, eso es lo que más extraño.

-¿Qué le dejó Íntimo? Porque ese es su hijo y pareciera que salió muy bueno

Sí, no solamente bien portado sino que permite proyectar las historias de gente que está haciendo una diferencia. Cuando vemos tanto negativismo y gente quejándose ahí cae uno en cuenta que hace falta escuchar historias de vida interesantes, de gente que son anónimos. Entonces ese hijo bien portado ha dado una plataforma para que la gente se vea reflejada en historias fuertes y reveladoras.

Íntimo fue una buena plataforma para que muchos dijeran su parte de polémicas situaciones que vivieron.

-Recuérdenos un poco, ¿cómo fue que nació ese espacio?

Por una inquietud de que el periodista no fuera el protagonista de la historia, que no distrajera, entonces pensamos en un formato en que yo estuviera más oculto y que la persona que se sentaba en esa silla tuviera el reflector completo. Yo llevaba mucho tiempo queriendo hacer algo así y cuando se dio en el anterior canal, fue maravilloso ver toda la evolución y el crecimiento, entonces se hizo un espacio en el gusto de la gente.

-Quiso ceder el protagonismo pero se le devolvió...

Creo que la gente necesita conectarse con lo bueno y lo positivo, con historias que den valor y cualquiera que logre eso, va a tener una preferencia con el público. Yo soy cualquiera pero esas historias me permitieron proyectarme.

-Este año fuera de las pantallas, ¿qué le ha permitido conocer o mejorar?

He aprendido mucho el tema de los datos, todo lo que implica, cómo segmentar y entender audiencias, las decisiones se toman con base en eso y ahora las plataformas digitales dan un gran indicador de cómo se mueve todo.

-¿Quién cree que ha sido la persona que más lo ha extrañado en tele?

Mami me lo dice pero ella sabe que si se da un regreso con Íntimo o con alguna otra oportunidad, se va a dar el momento idóneo, estoy esperando cuando sea ese momento. A mí no me interesa agarrar cualquier trabajo para que me vean, yo creo que hoy no necesito de una pantalla para ganarme el cariño de la gente.

-¿Qué tiene usted para que la gente no lo haya olvidado tan rápido como sí suele pasar en muchos casos?

Porque soy quien soy, no soy de poses, he sido muy llano, desde que me dieron la oportunidad de estar en televisión pensé en que quería que la gente reconociera al comunicador que le habla a la gente con cercanía, a mí me gusta ponerme en los zapatos de ellos para poder entender lo que necesitan.

-¿Cuál es la condición que pone para volver?

Mi prioridad ahorita es el trabajo donde estoy, tengo responsabilidad sobre Centroamérica, el Caribe y México y eso implica muchos viajes y salidas para atender temas fuera. De alguna manera, ese es un tema importante, es lo que me da de comer y sé que el tiempo libre es escaso, por eso quiero hacer algo de calidad.

-¿Han llegado propuestas de otros canales?

Sí, he tenido un par y en su momento las rechacé, porque es en el momento que sienta que puedo regresar y estar cómodo con lo que voy a hacer.

-¿Cuál gustito se quiere dar en el 2023?

Creo que seguir teniendo la salud que he tenido hasta ahora, para poder tener una mente enfocada y seguir creando cosas, para hacer cosas distintas y no pido más que eso.