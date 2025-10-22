Farándula

Douglas Sánchez fue sorprendido por temblor en transmisión en vivo y así reaccionó

Periodista Douglas Sánchez entrevistaba al candidato presidencial Juan Carlos Hidalgo cuando ocurrió el sismo

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera
Douglas Sánchez
Douglas Sánchez estaba en vivo en el programa El Octavo Mandamiento. (Captura/Captura)

El fuerte temblor que sacudió esta noche a Costa Rica sorprendió al periodista Douglas Sánchez en plena transmisión en vivo cuando entrevistaba al candidato presidencial Juan Carlos Hidalgo.

Al momento del temblor, Sánchez estaba al aire con su compañero Jorge Obando y con el candidato presidencial de la Unidad Social Cristiana en el programa El Octavo Mandamiento.

LEA MÁS: Temblor de 6,1 grados sacude Costa Rica

Cuando Sánchez percibió el sismo lo único que hizo fue alertar de la situación y reseñar cómo lo estaban percibiendo en el edificio del canal ¡Opa!

“Está temblando en este momento y bastante fuerte. Estamos sintiendo un temblor fuerte. Vayamos abriendo línea telefónica y las redes. Está superfuerte”, dijo Sánchez.

Obando e Hidalgo se mantuvieron en calma.

LEA MÁS: Cinco minutos después del temblor, se vino una fuerte réplica de 4,1 grados

Así reaccionó Douglas Sánchez al fuerte sismo de Costa Rica

“Pedimos reportes. En barrio La California (sede de la televisora) se sigue moviendo este edificio”, mencionó Sánchez.

LEA MÁS: (Video) Cámara de supermercado capta el momento del fuerte temblor de 6,1 grados en Quepos

Según la Red Sismológica Nacional, el sismo de las 9:57 de la noche de este martes, tuvo una magnitud de 6.1 grados.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
TemblorsismoDouglas Sánchez
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.