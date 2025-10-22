Douglas Sánchez fue sorprendido por temblor en transmisión en vivo y así reaccionó

Douglas Sánchez estaba en vivo en el programa El Octavo Mandamiento. (Captura/Captura)

El fuerte temblor que sacudió esta noche a Costa Rica sorprendió al periodista Douglas Sánchez en plena transmisión en vivo cuando entrevistaba al candidato presidencial Juan Carlos Hidalgo.

Al momento del temblor, Sánchez estaba al aire con su compañero Jorge Obando y con el candidato presidencial de la Unidad Social Cristiana en el programa El Octavo Mandamiento.

Cuando Sánchez percibió el sismo lo único que hizo fue alertar de la situación y reseñar cómo lo estaban percibiendo en el edificio del canal ¡Opa!

“Está temblando en este momento y bastante fuerte. Estamos sintiendo un temblor fuerte. Vayamos abriendo línea telefónica y las redes. Está superfuerte”, dijo Sánchez.

Obando e Hidalgo se mantuvieron en calma.

Así reaccionó Douglas Sánchez al fuerte sismo de Costa Rica

“Pedimos reportes. En barrio La California (sede de la televisora) se sigue moviendo este edificio”, mencionó Sánchez.

Según la Red Sismológica Nacional, el sismo de las 9:57 de la noche de este martes, tuvo una magnitud de 6.1 grados.