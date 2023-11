Douglas Sánchez les jaló el aire en vivo a técnicos del canal ¡Opa!

Los técnicos del canal ¡Opa!, se llevaron un jalón de orejas por parte de su jefe, Douglas Sánchez, durante una transmisión en vivo de Central Noticias, el noticiero de ese canal.

Douglas Sánchez (Instagram)

Aunque Sánchez fue muy discreto y hasta buena gente al llamarles la atención a los encargados de los controles de esa televisora, sí les dejó en claro que las órdenes son para acatarlas.

Resulta que ¡Opa!, está haciendo una dinámica para premiar a sus televidentes, y las personas deben adivinar una palabra con letras que van soltando en sus programas para participar.

Este jueves por la noche a Sánchez le tocó dar la letra de ese día en Central Noticias y fue ahí cuando ocurrió la situación.

“¿No hay redoble de tambores, compañeros? Búsquenme un redoble de tambor, pero que esté bueno; no como aquel gatito, que era un león y me pusieron un gatito. Yo me pregunto, ¿por qué me pusieron un gatito? Era un león”, afirmó Sánchez.

(Instagram)

Esta vez los técnicos respetaron lo que pidió el director de ¡Opa!, y le pusieron el redoble de tambores tal y como él lo deseaba.

Aunque el periodista hizo la petición y el reclamo con bastante simpatía, su comentario al aire evidenció que para nada le gusta que ignoren las solicitudes que hace.

Si hay algo seguro después de esto es que, de ahora en adelante, al jefe le darán lo que pida.