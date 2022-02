Drag queens se convertirán en las viudas negras de la democracia este domingo

Psycho Drag. Cortesía Tres de las Drag Queens más destacadas del país harán un performance en San José este próximo domingo como protesta por el poco apoyo que sienten de los candidatos presidenciales. Cortesía

Tres de las drag queens más famosas del país recorrerán este domingo San José y visitarán algunos centros de votación, vestidas como las viudas negras de la democracia.

Ellas representarán el descontento que la comunidad gay siente hacia los candidatos presidenciales, pues aseguran que en sus propuestas de gobierno las dejaron excluidas o que solo las utilizan para jalar votos durante la campaña electoral y después las dejan olvidadas cuando asumen el poder.

La Gogó, quien lleva 17 años en el arte del transformismo, será una de las que andará entaconada en esta actividad denominada por el colectivo Psycho Drag CR como “Bajo el límpido azul del cielo”.

Este espectáculo arrancará a las 2 p.m., en las afueras del edificio La Alhambra, ubicado entre la avenida Central y Segunda, y concluirá en la plaza de la Cultura. Luego visitarán los centros de votación en espera de toparse a algún candidato para llamar su atención.

Sus otras compañeras serán Nina Aryk y Elle Kid, quienes también vestirán completamente de negro y usarán un maquillaje que las hará ver tristes y dolidas.

Cada una de ellas usará un traje negro confeccionado para la ocasión y se maquillarán como caracterizando la tristeza y el dolor. Cortesía

“Uno se pone a ver los planes de gobierno y no viene absolutamente nada bueno para la comunidad y eso es algo que me deja con una gran pereza hasta de salir a votar. Yo no voy a ir el domingo a llamar la atención, voy a ir a demostrar el descontento que siento hacia la democracia de nuestro país, a la burla que hemos sentido por parte de los candidatos, por eso la vestimenta negra, por eso el maquillaje dramático, porque me siento como la viuda de la democracia”, dijo La Gogó.

[ La visita de una estrella "drag queen" a Sudáfrica da impulso a esta comunidad ]

Largo recorrido

Álvaro López, representante del colectivo Psycho Drag CR, explicó que durante el recorrido harán diferentes paradas para ver la reacción que generan entre los transeúntes no solo por su vestimenta, sino por sus mensajes.

Según explicó, ellas andarán unas colas de 9 metros de largo hechas de plástico negro, en las que llevarán pegados mensajes que tienen que ver con este discurso político que quieren representar.

A cada parada le pusieron un nombre como: El despertar, Retadoras, Introspección, Derrotadas, Empoderadas y Elecciones, en las que permanecerán por unos 20 minutos para hacerse sentir entre la sociedad.

Este será todo el recorrido que harán por el centro de San José a partir de las 2 p.m.. Cortesía Psycho Drag

“Este performance (espectáculo) trata de ir haciendo varias paraditas donde la gente pueda interactuar, ver diferentes facetas de estos personajes, por ejemplo, en la estación Derrotadas, son ellas tiradas en el piso y puestas a nivel del pueblo con su cola extendida y mostrando los mensajes de descontento”, explicó el organizador.

En la última estación, que será en la plaza de la Cultura, harán una pasarela tipo Broadway, donde demostrarán que también son importantes para la sociedad sin que importe su sexualidad.

Nina Aryk es una de las Drags más queridas por la comunidad gay. Cortesía

Álvaro agregó que el mayor deseo es encontrarse con alguno de los candidatos durante esta dinámica, en especial en algún centro de votación, para recordarles que el voto de ellos también cuenta y que por ende tienen que incluirlos en sus propuestas presidenciales.

“Ellos (candidatos) dicen darnos apoyo porque les conviene, es algo muy mediático decir: ‘sí apoyamos a la comunidad LGTBI’, porque sea vuelto moda, lo que falta son propuestas de valor en los planes de gobierno, tanto en el ámbito artístico como en el ámbito de los derechos de la comunidad diversa”, señaló.

El colectivo Psycho Drag CR nació en 2019 y se ha dedicado a hacer este tipo de actividades para mostrar que el arte drag no solo es para apreciarse en los bares gais.

El colectivo Psycho Drag nació en el 2019 con el fin de mostrar el arte del transformismo no solo en bares o discotecas sino a la luz de la sociedad.