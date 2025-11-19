Dudly Lynch lleva días fuera de Teletica por dura razón

Si usted es público de Telenoticias seguramente se estará preguntando qué pasó con Dudly Lynch, quien lleva días sin salir en canal 7 y la razón de la ausencia del periodista al aire tiene motivos de salud.

La revista digital La Esquina 506 dio a conocer este martes que Lynch se recupera de una operación a la que se sometió hace unas tres semanas y de la que aún se recupera en su casa y fuera del trabajo.

Dudly Lynch trabaja en Telenoticias desde el 2017. Fotografía: Archivo GN.

“Tras conversar con un familiar cercano, pudimos confirmar que Dudly fue operado de un varicocele hace aproximadamente 20 días. La recuperación podría tardar más de tres meses, por lo que seguirá alejado de las cámaras por un buen tiempo”, indicó esa revista de espectáculos en sus perfiles en redes sociales.

Sin respuesta

La Teja lleva días intentando comunicarse con Lynch para consultarle sobre su repentina “salida del aire” en el noticiero de canal 7; sin embargo, no nos ha respondido. De la misma forma, tampoco respondió a La Esquina 506 este miércoles.

Según esa publicación, Dudly tiene que estar en total reposo para recuperarse de su operación.

¿Qué es el varicocele?

El sitio especializado Medline Plus explica que el varicocele es la hinchazón de las venas dentro del escroto. Estas venas se encuentran a lo largo del cordón que sostiene los testículos de un hombre y es causado cuando las válvulas dentro de las venas que hay a lo largo del cordón espermático impiden que la sangre circule apropiadamente.

“La sangre se acumula, lo que lleva a una hinchazón y dilatación de dichas venas. La mayoría de las veces, los varicoceles se desarrollan lentamente. Son más comunes en hombres entre 15 y 25 años de edad y se observan con más frecuencia en el lado izquierdo del escroto. La súbita aparición de un varicocele en un hombre mayor puede ser causada por un tumor renal que puede bloquear el flujo sanguíneo a una vena”, explica ese sitio web.

Dudly Lynch es un periodista muy querido en Teletica. Fotografía: Diana Méndez, archivo GN. (Diana Mendez)

8 años en Teletica

Lynch trabaja en canal 7 desde el 1 de octubre del 2017 y aunque en principio llegó a cubrir tres meses una vacante en el noticiero del canal 7, ese tiempo ya va por 8 años.