“Duele mucho ver que mi esposa sale con otro tres meses después de divorciarnos”

“Me duele mucho ver que mi esposa empezó a salir con otra persona tres meses después de que nos divorciamos. De hecho, no hemos cumplido un año del divorcio y ella publica fotos de su nueva relación y no me siento bien, se lo hice saber de muchas formas y me bloqueó. Nosotros no tenemos nada de que hablar, nuestros hijos son mayores e independientes, pero merezco una explicación”.

"Nosotros no tenemos nada de que hablar, nuestros hijos son mayores, independientes, pero me merezco una explicación”, cuenta el lector. (Jorge Castillo)

1. Cuando se ejecuta un divorcio cada ser humano se enfrenta a un proceso de libertad en su reorganización afectiva, esta empieza desde la autonomía, en definir qué y cómo lo quiere, de qué manera lo quiere y hacia dónde se va a dirigir, aún con hijos en común. la expareja le toca respetar todo lo que compete a su desarrollo personal.

2. En casos como el suyo, en los que parece que no tienen ningún tema pendiente, analizar que ella salga o no con alguien, no tiene sentido y aunque a usted no le parezca, debe asumir que ya no es un actor en este escenario y le corresponde respetar. Si ella decidió bloquearlo a partir de sus cuestionamientos, le está dejando un mensaje claro, siga con su vida y ella con la de ella.

3. ¿Cuánto es el tiempo prudente para reiniciar una relación después de un proceso de divorcio? Esto depende de cada individuo no de la aprobación o desaprobación de la expareja. Su energía debería estar orientada a replantear su vida en lugar de cuestionar si las decisiones que ella toma son o no adecuadas, en virtud de lo que usted sienta.

4. La separación o el divorcio es un nuevo comienzo donde se toma distancia afectiva de la vida de la expareja, para centrarse en la creación de nuevas oportunidades y este debe ser su foco, de lo contrario, se va enfrascar en una serie de procesos donde usted no debería tener injerencia.

5. Es momento de que asuma su realidad, que tome distancia de la vida de su expareja y procure hacer una sana reelaboración de este proceso para que rehaga su vida. Busque ayuda para replantear sus procesos afectivos.