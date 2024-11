Dueña de Teletica reacciona de esta manera a reciente mensaje de Lynda Díaz

Paula Picado es vicepresidenta de Teletica y directora de Teletica Formatos, unidad de la televisora que produce los grandes programas de canal 7. (Rafael Pacheco Granados)

Paula Picado, una de las dueñas de Teletica, reaccionó este jueves a una publicación que hizo Lynda Díaz enmarcada en el Día de Acción de Gracias que se celebra en Estados Unidos.

Con su breve comentario, la vicepresidenta de Teletica y directora de Teletica Formatos evidenció que la buena relación que siempre existió entre Lynda y los dueños de Teletica no se vio afectada con la decisión de la exmodelo de renunciar a Mira quién baila (MQB).

Lynda abandonó la competencia de baile el 17 de noviembre, a dos galas de la gran final del programa (que será este domingo), pues se quedó sin bailarín tras solicitar la renuncia de su pareja en la pista, César Abarca, y la decisión de Michael Rubí de no seguir bailando con ella.

Picado fue la “jefa mayor” de Lynda en el reality de baile. Ella dirige la unidad de canal 7 que se encarga de producir los principales programas de la televisora, como Nace una estrella, Tu cara me suena, Dancing with the Stars, Spelling Bee y, este año, MQB.

Lynda Díaz compartió esta foto junto al mensaje del Día de Acción de Gracias que dedicó a todos sus seguidores. (Instagram)

La duda de en qué paró la relación de Lynda con los dueños de la televisora del trencito tras su salida del show se zanjó este jueves con el comentario que le hizo Picado a la expresentadora de televisión, el cual remató con un emoticón de corazón.

“Happy Thanksgiving! Gracias a todos mis seguidores fieles por su apoyo incondicional por tantos años”, escribió Lynda en Instagram.

El posteo lo acompañó con una foto donde muestra toda su belleza vistiendo muy a la moda, lo que motivó la reacción de doña Paula.

“Opaaaaaaa”, comentó Picado ante la gran belleza que lució Lynda en la fotografía.

Pero el posteo de Díaz también lo comentaron otros de sus excompañeros de MQB.

“Guapísima”, escribió el bailarín Michael Rubí al pie de esa publicación.

Lynda Díaz hizo esta publicación y Paula Picado y otros excompañeros de la exmodelo en Mira quién baila reaccionaron a lo que ella dijo. (Instagram)

La periodista Janeth García también elogió a Lynda, de 52 años. “¡Qué guapa Chuchi!”, opinó García, quien quedó vinculada a canal 7 tras la competencia de baile para presentar el Festival de la Luz.

