“En eso llegó mi tío y lo que hice fue intentar comunicarlo con ellas, porque sé que no soy santo de su devoción y dijo que no. Mi abogado me recomendó que grabara todo debido a que existe un proceso legal de medidas cautelares en contra de él de no acercarse a la casa. Él se enoja, se me tira encima y me golpea, me rompió el labio”, dijo Rodríguez.