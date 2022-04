Dura historia de familia costarricense que llegó al cine se podrá ver este domingo por canal 6

Antonella Zúñiga es la niña del milagro. Cortesía.

La película tica “En un instante” muestra la durísima experiencia que vivió una familia debido a un accidente que sufrió la más pequeñita de la casa y que la mantuvo más de un mes en coma.

Esta historia usted la podrá conocer este domingo, a las 4 p.m., en Repretel, canal 6, ya que gracias a la programación especial para esta Semana Santa, en la empresa de La Uruca, decidieron incluir dentro de su parrilla, esta conmovedora cinta, la cual se estrenó el año anterior en las salas de cine y fue grabada durante la pandemia.

La historia está basada en hechos reales y cuenta cómo una familia debe aferrarse a su fe hasta el último momento, para superar una situación que les cambió la vida por completo en cuestión de segundos.

[ Semana Santa es un tiempo de reflexión, descanso y de tener prudencia con los gastos ]

Lo curioso de la producción es que la familia a la que se refiere la cinta es la del director de la peli, Gabriel Martínez, quien vivió en carne propia ese rudo momento y siempre tuvo en su mente darlo a conocer de alguna manera.

“Es la historia de mi familia y la chica que sufrió el accidente fue mi hermana, cuando tenía cuatro años, en el 2000. Sin embargo, la película la mantuvimos contemporánea y es una historia a la que siempre le vi mucho potencial para ser contada, pero nunca imaginé que sería yo el que la iba a contar con el paso del tiempo.

“Les hicimos entrevistas a mis padres, a mi hermana, yo aporté lo que recordaba de aquel momento y así como otras personas que tuvieron que ver con la historia para que quedara lo más ajustado posible a la realidad y creemos que así quedó”, señaló Martínez, quien también es periodista.

La familia podrá reunirse y ver una película con un mensaje muy fuerte. Cortesía.

Para él, fue como el destino el que le dio la oportunidad de relatar lo que ocurrió en su casa y se siente muy orgulloso del resultado logrado. Eso sí, tuvo que tragar grueso durante varias escenas.

“En mis planes nunca estuvo guiar mi carrera hacia la producción audiovisual, yo soy reportero de sangre. Pero cuando se presentó la oportunidad de escribir el guion, le dije a mi socio que hiciéramos esta historia, pues evoca mucho a los sentimientos, da este mensaje de unión y lo logramos.

“Sí, fue duro la parte de contar una situación que nos dolió tanto, era rudo porque era recordar y devolverse en el tiempo, fue complicado. De hecho mi papá fue extra en una escena, una de las más fuertes que tiene la película porque la protagonista se enfrenta con Dios y mi padre no conocía esa parte, desde la visión de mi mamá, por lo que él terminó llorando, también cuando vieron el adelanto terminaron llorando a más no poder”, contó.

Acerca de la oportunidad de que su cinta salga en el 6, Martínez se mostró honrado de que los tomen en cuenta.

“Para nosotros es un honor que Repretel tomara en cuenta nuestra película dentro de su programación. Estamos seguros que la familia costarricense la va a disfrutar mucho y sin duda, los pondrá a reflexionar también”, comentó el direc.

Gabriel Martínez es el director de la película. Cortesía.

Felices.

“En un instante” es protagonizada por Sabrina Alpízar, Andrés Segura, Antonella Zúñiga y Daniel Bonilla.

Sabrina es la encargada de darle vida a Sandra, quien es la madre de la niña. Ella explicó que fue un bonito reto ser parte una producción que cuenta la historia del propio director.

“Cuando me eligieron para el papel, sabía que iba a ser algo muy fuerte, pero hasta hacer cada escena uno se da cuenta, porque tenía mucho nivel de exigencia a nivel actoral, ya que incluía llanto, furia, enojo con Dios, pero el hecho de que haya sido el director quien vivió esto, más bien nos facilitó las cosas porque él nos supo guiar y me facilitó experimentar esas emociones”, dijo la actriz.

Tanto ella como su familia ya agendaron la fecha para estar frente al televisor el próximo domingo.

“Fue una bonita sorpresa porque pensábamos que ya no se iba a volver a proyectar, hace un año tuvimos la fe de que se viera más, pero por temas de aforo y del covid no se pudo, llegué a pensar que si no se dio era porque la película llegó a las personas que tenía que llegar. Ahora que se abre esta oportunidad en Repretel es una sorpresa bonita, como abrir un archivo que estaba guardado y es maravilloso, ahí estaremos con palomitas y todo, viéndola de nuevo”, agregó.