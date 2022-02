Dura situación familiar motivó a dueto de madre e hija a sacar canción (video)

Una difícil situación familiar motivó a las cantantes Vanessa y Nicole Ramírez a grabar su nueva canción, con la que también esperan darle un mensaje a las personas que viven momentos complicados.

Ella son madre e hija y conforman el dúo Sabor Latino, el cual lleva poco más de dos años de estar interpretando diferentes piezas de varios géneros musicales.

El tema se llama “El tiempo no es tuyo” y trata del delicado tema del suicidio y el apoyo que hay que darle a las personas que intentan o les ha pasado por la mente hacer algo así.

“Es sobre una persona que trató de suicidarse, pero que gracias a Dios no lo hizo, se le encontró a tiempo. Es una historia familiar que habla de que el tiempo es de Dios y solo Él sabe cuándo vamos a partir de este mundo. Además da un mensaje de que la persona no está sola, motiva a buscar ayuda y a no guardarse o tragarse ese sufrimiento”, dijo Vanessa, la mamá.

Ella aseguró que cuando una situación así se da, la familia sufre mucho, pues en muchas ocasiones los parientes no se dan cuenta de lo que padece la persona que está meditando una decisión tan fuerte.

“Eso es un tema muy profundo y a veces uno siente que no está tan capacitado para hablarlo, pero lo que vivimos nosotros es lo que nos motivó a hacer la canción, con el corazón en la mano, recuerdo que empecé a hacerla una noche y no me quedé tranquila hasta que terminé, porque era algo que sentía tenía que sacar de mí, que expresar”, comentó.

Sabor Latino Vanessa y Nicole Ramírez conforman Sabor Latino. Cortesía.

El familiar de ellas que pasó ese momento tan complicado, escuchó la canción y la agradeció. Esa persona ha recibido apoyo y se ha dado cuenta que no está sola.

Vanessa recomendó siempre estar atentos a las distintas señales, por más pequeñas que sean.

“Un día hablamos con una psicóloga y ella nos recomendaba en fijarnos en pequeños signos que nos puedan decir que la persona está pasando algo malo, es un mal silencioso y ni siquiera nosotros pensábamos que algo así podía pasar, fue algo que se fue guardando y de un pronto a otro lo sacó. Siempre es bueno preguntar, a veces pasa que uno vive con las personas el día a día y nunca les pregunta cómo están, cómo se sienten o cómo les fue en el trabajo o el estudio, uno piensa que por ser familia ya no le va a pasar nada”, agregó.

De momento, el dueto de madre e hija ha recibido comentarios muy buenos de quienes escuchan la canción, incluso se convirtió en un himno de una institución que ayuda a la gente que sufre problemas emocionales.

“Una señora nos contó que la iban a poner en una asociación de ayuda a gente que tiene problemas y en ese lugar la canción es como un himno, el tema se hizo pensando en que el mensaje llegue a la persona que esté mal como a la que puede estar al lado de esa persona, hay algunos que me dicen que se han puesto a llorar porque han vivido situaciones muy difíciles”, explicó Ramírez.

El video está muy bonito y fue hecho por el productor Ebby Dang. Lo puede ver en el Youtube de Vanessa Ramírez.

Vanessa y Nicole Ramírez recuerda que no hay que descuidar a nuestros seres queridos. Cortesía.

De todo

El dueto inició en esta pandemia, anteriormente ellas formaban parte del grupo Gilbert y la farándula, donde Vanessa llevaba como 20 años.

“Tocamos de todo un poco, ahora empezamos a hacer canciones originales y vamos a seguir, este es nuestro primer tema original que está grabado, pero hay algunos más que ya están a la espera, para mí cantar con mi hija es una gran emoción, somos como hermanas, colegas, amigas, de todo”, señaló la mamita.

Para contrataciones, las puede contactar al 6453-6263 o al 6092-5477.

De momento todavía tienen espacio para San Valentín, por lo que si quiere contactarlas antes de este fin de semana está a tiempo.