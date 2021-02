“Durante 30 años he perdonado múltiples infidelidades de mi esposo y con el paso del tiempo simplemente se ha vuelto más descarado porque sabe que siempre lo perdono. Mis hijas adolescentes me confrontaron y me dijeron que dejara de inventarme que estoy por amor o por ellas, que simplemente tengo miedo y por eso sigo ahí. Creo que tienen razón, tengo miedo de enfrentar la decisión de irme porque amor ya no hay”.