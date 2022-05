“Durante el noviazgo todo fue muy bonito, pero desde que vivimos juntos es otra persona”

“Antes de vivir juntos, era otro tipo de persona, la pasábamos bien, nos reíamos mucho. Ese año y medio de noviazgo fue muy bonito. Sin embargo, empecé a vivir con él hace seis meses y se olvidó de los detalles, no me propone salidas, en lo económico tengo que rogarle que ponga la parte que le corresponde, todo lo convierte en un pleito, es como que si fuera otro. Su respuesta es que así es él y que así es vivir con él, que yo debería ser como su mamá, una mujer muy sabia. Le dije que no estoy dispuesta a vivir con una persona así y le propuse que buscáramos terapia de pareja y me dijo que eso es humillante y que la que del problema soy yo”.

1. Es desconcertante después de una relación de noviazgo con un estilo de relación agradable, que cuando empiezan a convivir se dé un giro donde la estructura que los llevó a plantearse la posibilidad de tener una relación en convivencia de un momento a otro cambie, y toparse con un patrón de oposición donde la otra persona se cierra y crea una situación muy compleja.

2. Él dice que así es como es y que usted es la inconforme al no aceptar su propuesta, la cual no es concordante con el tipo de relación que le llevó a aceptar vivir juntos y frente a esto la realidad se impone. Acá tiene que accionar su capacidad de elección consciente para evaluar si esto es viable o no para usted.

3. No hay problema que no se pueda resolver en la vida de una pareja, pero hay dos grandes premisas. La primera, aceptar las cuotas de responsabilidad y dejar la culpabilización o las justificaciones para crecer, y la segunda asumir una estructura de acuerdos que les permita sentirse en paz, felices y plenos. Si ambos ejes colapsan el pronóstico es reservado y desde ahí se debe tomar la decisión, pues no alcanza el afecto para decidir estar o no con otra persona. Esta decisión debe analizarse desde el eje funcionalidad cotidiana, que va a marcar la pauta de la reflexión.