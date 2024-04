Edén Muñoz habla maravillas de Costa Rica y de los ticos antes de cantar en la Expos San Carlos

Edén Muñoz está feliz de volver a cantar en Costa Rica por la vibra del público tico. (Instagram)

Costa Rica y el público tico son muy especiales para el artista mexicano Edén Muñoz, quien habló maravillas de este terruño y su gente previo a su presentación en la Expo San Carlos.

Muñoz, exlíder de la banda Calibre 50, cantará este sábado 13 de abril en la Cámara de Ganaderos de San Carlos en el concierto internacional de la expo, donde también estarán sus paisanos Ana Bárbara y el grupo Cañaveral.

“Como en los viejos tiempos” es el nombre del show que el intérprete de “Me aventé” trae a Tiquicia en esta oportunidad. Será la tercera vez que Muñoz, de 33 años, visite Costa Rica como solista, pero no la última, pues en agosto regresará con otro conciertazo.

Le Teja conversó con el músico y compositor sobre su carrera y su presentación de este sábado y nos enamoró con todo lo que nos dijo.

¿Cuánto le emociona cantar de nuevo en Costa Rica?

Es una emoción que la puedo catalogar un poco distinta, un poco diferente a lo que naturalmente me toca sentir, y no estoy demeritando ningún otro lugar; pero Costa Rica tiene lo suyo. Hay una energía que, a pesar de que solo he ido dos veces al país, es una energía muy linda porque el tico tiene una característica especial… El tico se da a querer, y cuando uno está en un escenario y vas a un lugar pequeño en densidad, pero con una energía tan grande, a uno le dan muchas ganas de volver. Siento que será un concierto muy familiar porque también estarán Ana Bárbara y Cañaveral, a quienes admiro y quiero mucho, y eso hace mayor la emoción por estar ahí.

Edén Muñoz tiene 33 años y tras 17 años, en el 2022 anunció que dejaba Calibre 50 para ser solista. (Instagram)

¿Cuándo comenzó a sentir ese cariño por Costa Rica?

La primera vez que fui a Costa Rica ahí sentí la conexión. Nosotros siempre hacemos juntas con marketing y vemos quién nos está consumiendo, de qué manera y forma, y Costa Rica siempre está presente, y se me hace muy curioso porque, a pesar de que es un país muy pequeño poblacionalmente, siempre han consumido mi música desde que estuve en Calibre 50 por 17 años; entonces a nivel tarima y personal, Costa Rica es un lugar superlindo y a mi esposa siempre le digo que tenemos que ir a Costa Rica y visitar el país.

¿Cómo será el show con el que vuelve a los escenarios ticos?

Es un show bastante lindo y justo como su nombre lo dice (Como en los viejos tiempos) es el puente y el vínculo para estar en un contexto familiar y recordar muchas canciones. El show es eso, una máquina del tiempo que va llevando y explicando un poco a la gente las vivencias que me llevaron a crear canciones y no solo canciones ahora como Edén, sino lo que hice con Calibre y otros artistas como Nodal, Alejandro Fernandez y Yuridia que han cantado mis canciones y que me gustaría que la gente conozca el contexto de ellas.

Es muy emocionante. Somos 30 músicos en escena donde vamos a viajar un poco por la parte cultural de México y no solo conocerán la música de banda sino la norteña que fue mi bandera en Calibre y las cosas más modernas que estamos haciendo con otros artistas. ¡Hay muchas cosas qué cantar y qué contar!

¿Cómo resume su viaje por la música?

Mi carrera ha sido cero dramática en el sentido de que siempre he sido yo con mi música. Nunca he estado orillado a pesar de que sí trabajé antes bajo presión, una de las tantas cosas que me llevó a hacerme solista y a ser el dueño de mi tiempo; pero ha sido cero dramática.

Parte de lo genuino que ha sido mi música es justamente eso: con el don que Dios me regaló plasmo las historias que vivo, que naturalmente no tendrán que conectar con todo el mundo, pero que trato de ser lo más genuino y lo más honesto, y eso me ha llevado estos casi 20 años a seguir en el gusto de la gente, porque no es fácil emprender después de una zona de confort y de un proyecto como Calibre.

Edén Muñoz vendrá al país con su show "Como en los viejos tiempos", un espectáculo con 30 músicos en escena. (Instagram)

¿En qué etapa musical está?

Estoy en la libertad cien por ciento. Estoy terminando mi disco y siento que estoy en ese punto donde estoy complaciendo a mi niño interior. Estoy trabajando con mi niño interior, pero también con mi yo maduro, donde también quiero experimentar. Este disco que estoy trabajando es medio setentero u ochentero, pero fusionado con banda, entonces es un sonido que tira algo muy distinto que no es banda, pero sin perder la esencia.

¿Alguna puerta que anhele en su carrera se le ha resistido abrirse?

Creo que la puerta que, no creo que se está resistiendo, pero desde mi imaginación veo que es una puerta del doble de ancho y 50 veces más grande es la internacionalización. No es que sea una puerta que se está resistiendo, insisto, y lo digo justamente porque estamos hablando con medios importantes de un país que está a cinco horas de donde vivo y eso es internacionalización, pero estamos trabajando en que la gente nos conozca más y ese posicionamiento solo lo da el tiempo.

En agosto volverá a Costa Rica, ¿qué representa regresar en cuatro meses?

Es emocionante y, de cierta manera, es un compromiso grande que te den la oportunidad de escucharte, pero me da mucha confianza por la nobleza del tico.