Edgar Murillo, exintegrante de la Media Docena, explotó por la cédula digital y lanzó un fuerte reclamo

Edgar Murillo, exintegrante de La Media Docena, se quejó de uso de la cédula digital. Foto John Duran (JOHN DURAN)

El exintegrante de La Media Docena, Edgar Murillo, no se quedó callado y lanzó un fuerte reclamo por una situación que, según contó, ha enfrentado al intentar utilizar la cédula digital en diferentes instituciones del país.

El humorista expresó su molestia en redes sociales y cuestionó para qué se impulsó esta modalidad de identificación si, al menos en su experiencia, no se la están aceptando en lugares donde ha necesitado realizar trámites.

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“Gente, ¿alguien me puede explicar para qué hicieron lo de la cédula digital?”, comenzó preguntando.

Murillo también cuestionó la inversión que pudo representar el proyecto y señaló que ha tenido problemas para utilizarla en una municipalidad, en la Corte y hasta en un banco estatal.

“Entonces, ¿para qué? ¿Para qué nos hacen una cédula digital si no la va a aceptar ninguna institución?”, reclamó.

Sin embargo, hay un detalle importante que explica por qué todavía se presentan estas situaciones. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) amplió hasta el 1.º de enero de 2027 el plazo para que las instituciones públicas y privadas adapten sus procedimientos y acepten la Identidad Digital Costarricense, por lo que muchos aún no la tienen activa.

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La cédula digital tiene un costo de ₡2.600 y cuenta con la misma validez legal que la identificación física.

Así que el reclamo de Murillo pone sobre la mesa una pregunta que probablemente también se hacen otras personas: ¿de qué sirve tener la identificación en el celular si todavía hay lugares donde no se puede utilizar?