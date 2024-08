Edgar Silva confesó cómo logró que Keylor Navas aceptara llegar a su nuevo programa

Edgar Silva estrena su programa de entrevistas este miércoles 7 de agosto a las 8 p.m..

Edgar Silva regresará a la televisión nacional este miércoles 7 de agosto con el estreno de su programa de entrevistas “El buscador en red” y cuyo primer invitado será Keylor Navas.

El periodista y presentador contó en el programa La Platea, de TD Más, cómo logró que el exportero del Real Madrid y del Paris Saint Germain (PSG) aceptara llegar a su programa, pues bien sabido que el generaleño casi no da entrevistas.

Pero antes, el “Flaco” Silva confesó que desde la segunda temporada de “Las paredes oyen” (2018) pulseó entrevistarlo, pero por ciertas circunstancias no se pudo hasta que por fin se les dio.

Lo más curioso es la forma en que logró contactarlo de nuevo y cómo lograron ponerse de acuerdo para grabar.

LEA MÁS: Édgar Silva confirma el primer invitado de su nuevo programa en canal 7 y es un gran nombre

Keylor Navas será el primer invitado del programa "El buscador en red" conducido por Édgar Silva.

Además, aclaró que no le tocó convencerlo mucho sino que en esta ocasión todo fluyó fácilmente.

“Yo lo había buscado para traerlo a ‘Las paredes oyen’, nunca se dio el momento, bueno, la temporada pasada fue en el 18. Lo invité pero no se dio, por sus compromisos y demás, no se dio. Ahora, esta vez hará como un año más o menos estaba haciendo él un live (en vivo) y yo me meto y comienzo a verlo, y alguien escribe: ‘mae, Edgar Silva está metido’, entonces otro: ‘mae, Edgar hágale una pregunta’, ‘entrevístelo’, entonces Keylor lee los comentarios y entonces yo escribo algo: ‘claro Keylor me gustaría entrevistarte’, y pone: ‘¡sí, claro! apenas haya una oportunidad”, contó sobre el primer acercamiento.

Hace unos meses cuando empezaron a darle forma al nuevo formato y definir a los posibles entrevistados, obviamente incluyó a Navas porque seguía con la espinita.

Edgar Silva estuvo en el programa "La Platea" este lunes hablando de su nuevo programa.

Lo sorprendente es que la invitación se la hizo por mensajes de Instagram y el mismo arquero le respondió que sí aceptaba.

“Me respondió y me dijo: ‘ok, yo puedo tales fechas y ya. Por eso digo honestamente que convencerlo no”, mencionó.

La entrevista con Keylor Navas se realizó en las instalaciones de Teletica una noche y llegó a compañado de su esposa Andrea Salas.

LEA MÁS: Édgar Silva reveló qué espera que cause en la gente su nuevo programa en canal 7

Silva aclaró que su entrevista no es el plano deportivo sino más que todo personal y que duraron hora y media grabando; sin embargo, por ser un espacio de una hora se tuvo que dejar mcuho por fuera y esa otra parte la tirarán por Teletica.com.

“A Keylor hay que reconocerle que desde joven la tenía muy claro y que dijo: ‘¿fiestas?, no’, ‘¿licor?, no’, ‘no me gusta llegar a entrenar mal’, y si eso logra convencer a alguien de que el compromiso del deporte es un trabajo y hay que entenderlo, yo me doy por satisfecho”, dijo Edgar sobre la posible enseñanza que dejará la entrevista de Navas.

“El buscador en red” se transmitirá todos los miércoles a las 8 p.m. y, según adelantó Silva, los invitados serán variados y lo que buscó es que sus historias de vida edifiquen y dejen una enseñanza a la audiencia.

De momento tiene ocho programas grabados aunque no descarta más y aclaró que no habrá un solo político en la lista.