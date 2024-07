Édgar Silva dio la sorpresa en el nuevo Buen día y por primera vez habló de la nueva etapa del programa

Édgar Silva se fundió en un abrazo con Nancy Dobles para desearle éxitos en esta nueva etapa de Buen día. (Jose Cordero)

Édgar Silva, uno de los rostros más emblemáticos de Buen día, dio la sorpresa este lunes al llegar a la casa de la revista matutina que dirigió por 17 años en canal 7 para desearle suerte al equipo de cara a la nueva etapa de la producción.

El querido periodista y presentador de televisión dijo que llegó a desearles éxito a Natalia Monge, Jennifer Segura, Nancy Dobles y Daniel Céspedes, las nuevas caras del espacio, a quienes saludó y abrazó brevemente en el detrás de cámaras.

La Teja conversó con el popular guanacasteco, quien “defendió” la decisión del canal de refrescar el programa de las mañanas de canal 7 y recordó la razón de ser de esta producción, que en noviembre cumplirá 26 años al aire.

“No dudo de las buenas intenciones del canal de que este sea un espacio de familia y que el programa siempre le sirva a la gente que lo ve en la casa y esa es la convicción que siempre hay que tener y que el programa siempre ha tenido”, afirmó Silva.

Édgar Silva le dio la palmadita en el hombro a Daniel Céspedes, el nuevo presentador de Buen día. (Jose Cordero)

Según contó, él estaba en el canal grabando unos promocionales y aprovechó para escaparse y venir a darles la “patadita de la suerte” a los nuevos capitanes del timón de uno de los programas más viejos del canal del trencito.

“Ando grabando unas promociones y entonces pasé a saludar. En estos días he estado conversando bastante con ellos, me han preguntado cosas y de pura casualidad ando por acá y ya”, afirmó.

Édgar reveló a La Teja que el nuevo equipo le preguntó cosas relacionadas con la filosofía con que nació el programa, así como los valores.

“Hablamos de cosas sobre la filosofía original del programa, con qué valores nacimos, qué tipo de servicio es el que nos propusimos. Fueron conversaciones muy filosóficas”, destacó.

Sobre si le había sorprendido el anuncio que hizo Teletica el 13 de junio pasado de renovar el programa, aseguró que no porque son procesos comunes que se viven en la televisión cada cierto tiempo.

“Todos los programas pasan por cambios, lo mío fue un cambio. Creo que no hay programas perfectos, permanentes y siempre van a darse (cambios). A mí me tocó pasar por cambios. Las revistas tienen esa dinámica, creo que sorprendido no (de la nueva etapa), porque siempre hay que pasar por estos cambios y uno siempre tiene que entender que así es este negocio de la televisión”, respondió.

Otro tema sobre el que se refirió Édgar fue sobre la competencia que tiene Buen día en las otras televisoras del país, las cuales han obligado a replantear el programa en dos ocasiones distintas (la primera en el 2016 y la otra este 2024).

Édgar Silva estuvo en la casa de Buen día este lunes.

“Creo que por eso hablamos tanto de la filosofía de Buen día, tenés que entender que este programa desde que nació, en el 98, marcó pauta, y lo que se hace en otros canales se parece; es decir, que la fórmula que aquí desarrollamos tiene un arraigo y creo que eso es lo importante, que entendamos que este programa 26 años después de haber sido fundado sigue siendo el referente de los programas matutinos de Costa Rica porque tampoco se parece a lo que se hace en México, Argentina o Estados Unidos. Buen día es un programa pensado para la familia costarricense y eso es bien importante que no se pierda”, terminó.

Édgar Silva compartió con Natalia Monge.