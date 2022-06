Édgar Silva moldea su próximo regreso a la televisión

Como si fuera un artesano guanacasteco, el periodista Édgar Silva está moldeando lo que será su próximo regreso a la televisión con un programa totalmente nuevo.

El carismático Flaco dio pistas hace un par de días, cuando en sus redes sociales publicó un video pidiéndole a la gente que le escribiera a un correo electrónico si conocían a algún tico que esté haciendo una labor destacada en el extranjero.

La respuesta fue masiva y desde la sala de su casa, en frente de la computadora, Silva nos contó que ha recibido más de 500 correos, de todas partes del mundo.

El liberiano asegura que le sorprendió esa respuesta y por eso leerá uno por uno los correos, pues sabe que puede encontrar oro.

De momento, tiene la idea y las historias, así que una vez seleccionadas tendrá que coquear el tema más complicado que es la logística y la forma del programa, ya que en tiempos de pandemia, no es nada fácil andar viajando de un país a otro.

Édgar Silva ha estado viajando por el mundo y eso lo ayudó a hacerse una idea de lo que será su nuevo programa. Instagram.

–¿De qué trata ese nuevo proyecto que tiene entre manos?

Estoy armando el muñeco, creo que eso lo que mejor describe este momento. El canal (Teletica) me había pedido que hiciera Las Paredes Oyen y estuve haciendo un listado de personas, pero honestamente no encontré las 12 historias, entrevistas o personajes que a mí me sedujeran locamente como para hacer la temporada. El perfil para ese programa es alto, me gusta que las personas tengan historias bien atractivas y que puedan contarla de una manera que seduzca a la gente.

–¿Entonces optó por este otro?

Esta otra forma de contar historias la había tenido en mente desde antes, de contar historias de gente costarricense que esté haciendo algo relevante fuera del país, tengo mis ideas, pero todavía no las he puesto en marcha, estoy como digiriendo lo que quiero hacer.

–¿Este otro formato sí le seduce más?

Sí, es algo que me inquieta, porque no sé si le pasa a usted o a los demás, pero a mí me hacen falta programas, entrevistas e historias que edifiquen más, que le permitan a la gente tener algún foco de motivación, una luz de esperanza. Creo que no hay productos en la televisión que cuenten este tipo de cosas, de forma relevante y con un eco importante.

Dentro de la dificultad que tengo con Las Paredes Oyen, me parece interesante contar historias que mucha gente no conoce, uno escucha que la tía, que la mamá hacen cosas relevantes y así hay mucha gente. Con decirle que tengo más de 500 correos en este momento y aquí los estoy leyendo, uno a uno.

–¿Y va encontrando lo que quiere?

Claro, esto de los legionarios me parece muy interesante, nosotros solo le hacemos bulla a los que se van del país por fútbol y no tengo nada contra ellos, pero hay otro montón de gente que está trabajando en empresas en todo el mundo, que están haciendo investigaciones y que tienen historias supermotivadoras.

Por ejemplo, la chiquita que cantó en la final de The Voice Alemania (Nadia González), aquí le dimos cobertura, pero la historia de esos papás nadie la contó, no sé si la voy a hacer, pero me llama mucho la atención y lo tengo en la mira, también la del muchacho que tocó el violín en la embajada de Costa Rica en Alemania el día de las elecciones (André Robles Field) y que es el primer violín de la Orquesta de la Ópera en Berlín, a mí esas varas me emocionan.

El último programa en el que Édgar Silva estuvo fue en Nace una estrella, el año anterior. Instagram.

–Aparte de la idea y de los correos, ¿qué más tiene hasta ahora?

Como te digo, estoy armando el muñeco, todavía no sé cuántas historias. Comencé por hacer la publicación en mis redes para que la gente me ayude, pensé que me iban a llegar unas 100, pero ya voy por 550, en menos de dos días. Yo le tengo fe al proyecto, me gustaría hacer un buen reportaje sobre cada uno de ellos, pero implica viajes y en el momento en que el canal me dijo que le gusta la idea, ya uno se siente más respaldado, pero falta.

–Entonces va ligado al 7...

En este momento sí, no está totalmente negociado, pero falta todavía presentar el proyecto con historias lo suficientemente relevantes como para hacer algo grande. Quiero que sea un programa, no un reportaje de cinco minutos. Si me preguntan que si quisiera volver a hacer un programa diario, no sé, ahorita tengo libertad para hacer cosas y me gustan más los formatos que son por temporadas.

–Lo hemos visto ligado a algunos creadores de contenido de redes sociales, ¿fue por ahí que le picó el gusanito de volver al periodismo?

Sí, eso es bonito, permite estar en contacto con gente diferente, nueva, que está haciendo cosas atractivas. Este proyecto de los ticos en el extranjero originalmente era para YouTube, pero ahora que tengo el interés de Teletica, me abre más opciones. Aunque sé que sí se puede hacerlo por sí solo, claro que he considerado, pero ese respaldo del canal me facilita mucho las cosas.