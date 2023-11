Edgar Silva nos habló del tenso momento que vivió junto a Lucas Guerrero de Nace una estrella

El presentador Edgar Silva de Nace una estrella tuvo que calmar a Lucas Guerrero luego que este no pudiera hacer su primera participación como lo esperaba. (Lilly Arce)

En la semifinal de Nace una estrella de este domingo se vivió un momento muy emotivo cuando al pequeño participante Lucas Guerrero se le olvidó la letra de la primera canción que tenía que interpretar.

El niño, de 9 años, estaba cantando “Nuestro juramento”, de Julio Jaramillo, cuando a los pocos minutos se quedó en silencio y solo bailaba mientras trataba de acordarse qué estrofa seguía.

Al terminar la canción no pudo contener las lágrimas y el presentador Edgar Silva se convirtió en su consuelo, tras abrazarlo muy emotivamente por varios minutos.

Lucas en la semifinal de Nace una estrella

Al terminar la undécima gala conversamos con el Flaco sobre ese momento y lo que representó para él ser su paño de lágrimas.

“Yo siempre he entendido que el trabajo de uno es ser el primer apoyo para ellos, en las buenas y en las malas, y en el caso de un niño, que es mucho más vulnerable y puede que no tenga control de sus emociones, Lucas es muy maduro y, ¿qué te digo? ¿Qué recuerdo de ese momento?, que me agarró el saco y me lo apretó así (duro), se sintió que estaba aferrado a mí, no me soltaba, y yo no aflojé hasta que él aflojó. No te voy a negar que me siento muy bien de poder atenderlo en ese momento”, mencionó.

Edgar Silva, presentadora de Nace una estrella tuvo que abrazar por varios minutos a Lucas Guerrero mientras se calmaba.

El presentador del programa de Teletica también reconoció que le tocó respirar fuerte para no quebrarse frente a él, pues le tiene un gran cariño al niño.

“Créeme que también respiré fuerte, traté que la tensión se disipara en él y le froté la espalda en todo el momento mientras le estaban hablando y en realidad retomó la compostura bastante rápido. Estoy muy dolido porque todos creo que tenemos un fuerte y gran afecto por él, pero bueno, la competencia es así”, agregó.

Luego de terminar el programa y cuando ya la gran mayoría del público se había ido, Lucas volvió a buscar a Edgar para abrazarlo y agradecerle por todo este tiempo compartido. Ahí nuevamente se volvieron a abrazar por varios minutos y el presentador le dijo lo mucho que lo admiraba y quería.

Antes de irse del estudio Marco Picado, Lucas volvió a buscar a Edgar para abrazarlo.

Silva mencionó que no duda que Lucas tendrá una carrera musical muy exitosa tras salir eliminado de la competencia. El Flaco dice que la final, que será este domingo 19 de noviembre, está bien equilibrada.

“No hay que descalificar el crecimiento de Mariser (Picado) y la calidad de Jeremy (Solís), creo que van dos muy buenas figuras para la final, que va a estar bastante disputada y que el público la va a tener difícil. En los adultos está muy bien equilibrado, cada uno con sus características, uno más showman (Jeff On), otro más músico (Gustavo Marín), una muy buena intérprete (Jafet Jerez) y una mujer como Ana (Madrigal) con un carácter y un temple como artista, me parece extraordinario”.