Edgar Silva nos reveló qué no le puede faltar cuando presenta en Nace una estrella

Edgar Silva tiene, por primera vez en seis temporadas de Nace una estrella, su propio espacio en el locker de los participantes.

Edgar Silva siempre ha sido el presentador de Nace una estrella, pero hasta esta sexta temporada del programa tiene su propio espacio en el locker dentro del camerino, y nos dimos a la tarea de averiguar qué es lo que guarda y qué no le puede faltar cada vez que viene a una gala.

Para empezar nos confesó que no le pueden faltar unos audífonos que se había comprado hace muchos años y que son los que utiliza para escuchar las instrucciones de sus compañeros de producción cada vez que está arriba del escenario.

Edgar Silva siempre llega en pantalón de mezclilla y zapatos cómodos al canal y ya luego se cambia para iniciar cada gala.

Pero además, siempre llega con un maletín cargado, a veces de paquetes de su café por algún pedido que le hacen sus compañeros, pero también trae hasta colonia, pues según dijo, siempre le gusta andar bien perfumado aunque el olor no se perciba en la pantalla.

“Aquí, literalmente, todo me lo dan; lo que sí echo son medias, porque aquí me dan la faja, los zapatos, el traje. Aquí me visten completo, yo siempre vengo relajado en ese sentido. Lo que a veces hago es preguntar qué color es el traje por aquello, siempre ando zapatos negros, unos que tengo muy cómodos y suaves, pero también echo otros por aquello. Bueno, y la colonia y el set del cepillo de dientes porque me gusta salir sintiéndome bien”, reveló.

Antes de iniciar cada gala Edgar Silva se perfuma para sentirse fresco y cómodo en el escenario.

El “Flaco” Silva estuvo de cumpleaños este viernes 27 de octubre y llegó a sus 56 vueltas al Sol y, según dijo, la pasó muy bien al lado de su familia en un plan tranquilo.