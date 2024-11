Edgar Silva recordó cuando animó a Ángel Rafael para iniciara su propia sección en Buen día

El maquillista Ángel Rafael trabajó más de dos décadas en Teletica donde además, tuvo su propia sección en Buen día.

Edgar Silva fue el responsable de animar a Ángel Rafael González de tener su propio sección de maquillaje en Buen día, de canal 7.

El periodista y presentador de Teletica recordó cómo fue que invitó al maquillista a ser parte de la revista matutina a principios de los años 2000 y cómo juntos fueron formando la gustada sección que motivaba a las mujeres a lucir siempre bellas.

El liberiano fue uno de los amigos que llegó este jueves a la sala de velación del Magisterio Nacional, donde se encuentra el cuerpo del maquillista, quien falleció este 13 de noviembre, a los 52 años.

En la sala de velación donde permanece el cuerpo de Ángel Rafael está sonando en el tele la canción "Todo está bien", su canción favorita. Fotos: Jorge Navarro para La Nación y La Teja. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

”Buen día inició en 1998 y yo no recuerdo honestamente con precisión cuánto tiempo después del inicio del programa es que yo le digo: ‘Ángel, ¿usted se atrevería a dar consejos de maquillaje en el programa?’, entonces recuerdo que le hace gracia porque él era muy espontáneo, pero me acuerdo que lo pensó mucho, estaba muy nervioso, como el español no lo masticaba tan bien. Él es tico, pero el español es su segunda lengua y en aquella época todavía hablaba muy enredado, entonces tenía cierto acento, pero no sabía cómo decir ciertas cosas como, no sé, párpado o así. Entonces, yo le digo: ‘Ángel, no te preocupés, yo lo que quiero es que sea vos, yo te traduzco. Si vos te enredás, no te preocupés, dilo en inglés y yo lo traduzco’. Y nada, comenzó a hacerlo”, recordó.

Vela del maquillista Ángel Rafael González

Silva agregó que la sección de maquillaje le fueron dando forma entre los dos, que se reunían con frecuencia para ver sobre qué tema tocar cada semana y que lo más importante él siempre decía era que las mujeres siempre tenían que brillar con o sin maquillaje.

“Él siempre, hasta en los últimos mensajes que intercambiamos, siempre me agradeció la oportunidad, el apoyo”, mencionó.

Los padres de Ángel Rafael González reciben el abrazo de solidaridad de muchos amigos y familiares en estos dificiles momentos. Fotos: Jorge Navarro para La Nación y La Teja. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Ángel Rafael trabajó 21 años como maquillista de Teletica y fue gracias a su sección de Buen día que se ganó el cariño de muchos televidentes.