Édgar Silva regresaría a Teletica con un nuevo programa

Édgar Silva se volverá a vestir de saco para presentar un nuevo programa en Teletica y no es Dancing with the Stars.

08/10/2023. Quinta Gala de Nace una Estrella. Canal 7, La Sabana. San José. Fotografía: Lilly Arce. En la fotografía: Edgar Silva. (Lilly Arce Robles.)

Dicen que al “Flaco” se le ha visto en estos días muy seguido por los pasillos del canal del trencito y es que el espacio que se estrenará es muy similar a “Las paredes oyen”.

Según se rumora, el nuevo espacio está relacionado con las redes sociales de los invitados, los cuales serán figuras conocidas, algo así.

El nuevo formato se estaría lanzando muy pronto, dado que el equipo de producción va a dejar de trabajar en Tu cara me suena, cuya final será el próximo domingo 23 de junio. Lo que no sabemos con certeza es si lo transmitirán los domingos al quedar libre esta franja horaria.

05/11/2023. Teletica, Sabana Oeste. Hora: 07:00 p.m. Gala número 10 de Nace una Estrella, grabada en el estudio Marco Picado de Teletica. En la foto, el presentador Edgar Silva. Fotos: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

Lo que sí es un hecho es que la primera semana de setiembre estarían iniciando una temporada más de Dancing donde Silva es el presentador oficial. Por cierto, se dice que a uno que están convenciendo para que compita este año es al comentarista taurino Marvin Hidalgo, quien forma parte del equipo de Verano Toreado y de las corridas de fin y principio de año.

Volviendo a Édgar, en estos días también estuvo en canal 7 grabando una mención para ¿Quién quiere ser millonario?, pues en julio habrá un programa especial por la Anexión del Partido de Nicoya.

El periodista y presentador dejó de ser oficialmente de la planilla de Teletica en el 2015 cuando renunció a la dirección de Buen día para emprender su negocio como cafetalero y ahora solo bretea por servicios profesionales.