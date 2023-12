Edgar Silva regresó a unas corridas de toros con Teletica por un ratico.

El periodista Edgar Silva regresó a una transmisión de toros con Teletica, pero no a trabajar sino para ser homenajeado.

El Flaco fue el invitado de honor de canal 7 en su primera corrida de este 2023, pues le tenían un detalle muy especial.

Resulta que se cumplieron 30 años desde la primera transmisión del Flaco en unas corridas de toros con esta televisora y, aunque ya no esté en planilla, quisieron reconocerle su labor de tantos años.

“Agradecemos su valiosa participación durante tantos años en las transmisiones de Toros Teletica. Nuestra teleaudiencia disfrutó de su elocuencia y carisma de siempre desde la arena, en las graderías o en la cabina de transmisión. Reciba nuestro cariño sincero. Gracias por ayudarnos a dar sano entretenimiento a la familia costarricense”, dice la placa que le entregaron a Silva la noche del 25 de diciembre.

LEA MÁS: ¡Qué tierno! Pequeño narrador de toros, Gael Sibaja, conquistó los corazones de los televidentes del 6

Edgar se mostró muy agradecido con el detalle y destacó que la más orgullosa de todo esto es su mamá y que esa su forma de honrarla.

“En 1993 me detuvieron en un pasillo del Teletica para preguntarme si estaría dispuesto a trabajar en los festejos de San José, que si podía ayudar en las transmisiones de fin y principio de año. Ese rápido sí me transformó la vida porque dentro del canal me comenzaron a ver como un empleado dispuesto, comprometido y con sentido de equipo”, recordó.

Este fue el reconocimiento que le dieron a Edgar Silva por sus 30 años de trayectoria en un redondel de toros.

Silva recalcó que cada transmisión la hizo con “entusiasmo y compromiso” y que hoy no le cabe la menor duda de que fue “el mejor camino”.

“Mami, yo sé que esto te hace sentir orgullosa y así te honro”, publicó en su cuenta de Facebook el expresentador de Buen día.

Edgar Silva era uno de los presentadores principales en el Tope, corridas de toros, carnaval y demás, cuando era empleado del 7.

Aunque el comunicador renunció a canal 7 en el 2015 y estuvo un buen tiempo alejado de las cámaras ahora lo contratan solo para la conducción de ciertos programas.

Estuvo 21 años en el canal de La Sabana y se desempeñó en programas como En Vivo, Buen día, El Chinamo, Bailando por sueño, Cantando por un sueño, Nace una estrella y su programa de entrevistas Las paredes oyen.