Édgar Silva se soltó a llorar en un programa en vivo por una razón muy especial

Édgar Silva se mostró muy sentimental en un programa en vivo. (Captura Instagram)

El periodista Édgar Silva dejó impactados a sus fieles seguidores ya que se mostró muy sentimental en el programa “No tan Cristiana”, al cual fue invitado.

El canal ¡OPA!, donde se transmite el espacio, compartió un extracto por medio de Instagram de la entrevista que Cristiana Nassar le hizo al Flaco, donde abrió su corazón para expresar lo que él siente cuando hace programas de televisión.

“Cuando hago programas de televisión busco que la gente se abrace viendo tele, en el fondo yo creo que es así, todo eso me transmite”, fue en ese momento que se le quebró la voz y se le salieron unas lágrimas.

Debido a esto Nassar le expresó: “Es tu papá en vos, por eso sos tan cercano, por eso la gente te ama, porque sos cercano de los chicos, grandes y me imagino que cuando sales de San José la gente es más cercana”.

Luego Silva continuó: “Yo le agradezco mucho a la gente la calidez y el cariño, porque yo me he enojado, reído y me he puesto triste en la tele, y yo creo que la gente entiende que no es ningún personaje, ese soy yo. Porque la verdad es que todos los seres pasamos por momentos de tristeza, de alegría y de enojo. Cuando uno tiene una perspectiva amplia de la persona, creo que la gente es perceptible, aunque hay gente que no”.

Al querido flaco le consultaron qué sentía al dejar huella en las personas, por lo que dijo: “Es de los mejores premios que me puedo llevar en mi vida, porque la gente solo muere cuando la gente la olvida, y yo creo que por algunas generaciones alguna gente me recordará”.

Varios de los seguidores de Silva le dejaron algunos comentarios luego de que publicaron el video.

LEA MÁS: La humildad de Édgar Silva quedó evidenciada en una imagen

“Este muchacho no se imagina lo que significa para los adolescentes, mi hija ganó un concurso en el colegio y él le dio el premio, llegó a la casa motivada, diciendo todo lo que había aprendido de Silva para aplicar el la vida. Ocupamos más seres humanos como Silva”, “Es un apasionado de su habilidad en la comunicación. Es lo máximo, si hoy tuviese un programa de lo que sea, estaríamos cautivados por su personalidad absoluta y arrolladora”, “Es un excelente ser humano y periodista”.