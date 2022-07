Édgar Silva se tiró a pista junto a ministra al mejor estilo guanacasteco (video)

Edgar Silva estuvo celebrando la Anexión de Nicoya en la propia pampa. Instagram

Édgar Silvia disfrutó a más no poder su estadía en el cantón nicoyano como parte de la celebración de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica.

El Flaco fue el animador principal de las actividades del Festival Cultural de la Anexión, que se realizaron en el parque Recaredo Briceño frente a la iglesia colonial.

Como buen guanacasteco, el periodista se tiró a pista junto con la ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz Rosales, mientras tocaba la Big Band Juvenil.

Los movimientos del periodista quedaron grabados en un video que circula en TikTok, en el que además se nota que anda suelto para el baile.

Edgar estuvo desde el viernes anterior en este cantón y en la última actividad del lunes una pequeña niña también le robó un beso mientras se encontraba en la tarima, a lo que el liberiano escribió en su cuenta de Instagram: “En la última velada, Samara se me acercó a darme un beso en el centro del escenario. Con este cariño me voy de Nicoya y me doy por servido”.

