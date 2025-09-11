Edson Picado cumple unos de sus mayores sueños en Repretel: “Fue lo que siempre quise”

Edson Picado está muy feliz porque su fichaje para La dulce vida lo hace cumplir un sueño de años. Fotografía: Cortesía Edson Picado. (Cortesía/Cortesía)

El imitador Edson Picado aceptó que la oportunidad que le dio Repretel recientemente convierte en realidad un sueño de años.

“Fue lo que siempre quise”, afirmó el integrante de Pelando el ojo al hablar con La Teja del nuevo proyecto que integrará en la televisora y que marcará su añorado debut como presentador de televisión.

Hace unos días, Repretel anunció al futuro esposo de Katherine González entre el elenco de presentadores de la tercera temporada de La dulce vida, programa de comedia que saldrá al aire por canal 6 el 10 de octubre.

Para Edson, su fichaje para ese show de humor representa muchísimo, ya que desde niño siempre jugó a ser presentador de televisión, algo que tenía pendiente de cumplir a pesar de que lleva siete años vinculado a la pantalla y de ser parte de Repretel.

Según Edson, los personajes que imita eran los que, hasta ahora, habían cumplido por él su sueño de presentar un programa televisivo; pero esta oportunidad es distinta, porque será él mismo, sin maquillajes ni voces parodiadas, quien tomará el micrófono.

Jugaba con su primo a eso

“Desde pequeño vacilaba con un primo de que teníamos un programa de tele y presentamos ahí un programa que, recuerdo, cuando estaba en el colegio un canal de Grecia (Alajuela, de donde es oriundo) me dio la oportunidad de producir y lo hice porque presentar me gustaba mucho y era algo que siempre quise hacer; entonces esta oportunidad es una meta, un sueño que estoy cumpliendo”, dijo Picado.

Para Edson, los tiempos de Dios son perfectos, por eso la noticia de su debut como presentador de tele le llegó en el mejor momento de su vida artística, que inició, curiosamente, en el 2018 cuando Norval Calvo lo fichó para Pelando el ojo.

Edson Picado debutará como presentador de televisión junto a Viviana Calderón y Gustavo Gamboa. Fotografía: Cortesía Edson Picado. (Cortesía Repretel/Cortesía)

“Siento que estoy en el momento que siempre quise estar. Amo la comedia, las imitaciones y hacer personajes, y ahora llega esta oportunidad de presentar como Edson para un programa de tele y en uno como La dulce vida que es icónico en el país. Me siento superfeliz, cumpliendo un sueño, un sueño que siempre quise desde pequeño y le agradezco a Repretel y a Norval”, destacó el talentoso imitador.

Precisamente fue Norval quien eligió a Edson para que presentara el programa junto a Viviana Calderón y Gustavo “Tavo” Gamboa.

El director de Pelando el ojo sabía la fiebre que tenía Edson por una oportunidad así ya que desde que se integró al programa radial él se lo hizo saber.

“Desde que llegué a Pelando el ojo vacilaba con Norval de lo que a mí me gustaba la tele y le decía que cuando necesitaran un presentador, yo estaba disponible. A inicios de este año se habló del regreso de La dulce vida, pero nada más, y ya cuando el canal decidió retomar el formato, de repente me di cuenta que Norval me seleccionó. Fue una sorpresa, brincaba con Katherinne de la emoción. No me lo esperaba y agradezco mucho la confianza de él y de la empresa”, contó Picado.

Katherinne González y Edson Picado están en preparativos de boda. Fotografía: Cortesía. (Captura IG)

Katherinne es la maestra

Rumbo a su estreno como presentador, Edson contó que su prometida es quien le está pasando bolados y recomendaciones, pues ella sí ha tenido la oportunidad de presentar programas en Repretel.

“Katherinne está muy contenta de verme cumpliendo mis sueños porque ella sabe que quise esto desde hace muchísimo tiempo. Contar con el apoyo de ella es lo más importante para mí, con eso soy feliz. Ella me está aconsejando algunas cosas a la hora de salir al aire. Quiero ser yo y que la gente se identifique con lo que hago”, refirió.

Edson también celebra que esta primera oportunidad presentando en tele sea al lado de dos experimentadas figuras de la pantalla como lo son Viviana Calderón y Tavo Gamboa.

“Los admiro mucho. Vivi es una figura icónica del país que regresa a la televisión y se siente muy bonito empezar esta etapa con ella porque la admiro”, destacó sobre sus nuevos compañeros de trabajo.

En su nuevo rol será como una esponja ya que quiere aprender lo más que pueda pues, consideró, esta es “una oportunidad para algo más”.

“Me podrán ver cómo trabajo frente a las cámaras y espero en Dios que en algún momento se dé una nueva oportunidad en Repretel, una empresa que está cambiando y que está más fuerte que nunca. Estaría feliz que me tomen en cuenta en otro proyecto. Me gusta mucho la televisión”, dijo.

Edson Picado en su personaje de Víctor Carvajal en Giros de Repretel. Fotografía: Cortesía Edson Picado. (Instagram/Instagram)

Su aspiración va más allá porque La dulce vida es un programa de temporada, aunque tras finalizar la edición del 2025, él seguirá saliendo en tele por las transmisiones de fin y principio de año, donde presume sus dotes humorísticos.