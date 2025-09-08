Edson Picado debutará como presentador en Repretel y esto prometió a Viviana Calderón y Tavo Gamboa

Edson Picado debutará como presentador de La dulce vida el 10 de octubre, por canal 6. (Cortesía Repretel/Cortesía)

El imitador Edson Picado debutará como presentador en la nueva temporada de “La dulce vida”, de Repretel y, de paso, les hizo una gran promesa a sus nuevos compañeros Viviana Calderón y Gustavo Gamboa.

“Vivi” y “Tavo” serán los presentadores principales del programa, mientras que el humorista será el encargado de mostrar todos los detalles que ocurran en ‘backstage’ (tras bastidores) entre los 12 participantes.

El integrante de Pelando el ojo aseguró que esta oportunidad es un “regalo” que lo llena de emoción y de gratitud, principalmente con Norval Calvo, director del espacio que arrancará el viernes 10 de octubre, a las 8 p.m..

Además, aseguró que este es un proyecto “tan especial” que le prometió algo a sus compañeros, así como a los televidentes.

“Prometo dar lo mejor de mí en cada programa y disfrutar cada momento al máximo, porque sé que esta experiencia será única”, publicó Picado.

Norval Calvo convocó para La dulce vida, segunda temporada, a Viviana Calderón, Gustavo Gamboa y Edson Picado. (Cortesía Repretel/Cortesía)

Katherine González, también integrante de Pelando el ojo, aprovechó la ocasión para dejarle un mensaje a su futuro esposo al ver que sigue creciendo profesionalmente.

“¡Me siento tan feliz y orgullosa! Es tan bonito ver crecer profesionalmente a la persona que uno ama, soy testigo de su esfuerzo, perseverancia y del amor que le pone a todo lo que hace. ¡Muchos éxitos Eps! Te amo mucho", le escribió ella.

Viviana Calderón, quien regresará a la televisión después de cuatro años, también le dejó un mensaje al imitador.

“Tenes el talento, el potencial y el carisma para brillar aún más. Esperate para ponerme los lentes, ahora sí. ¡Vamos con todo!“, le puso Vivi.

