Me he enfocado más en disfrutarlo (el programa), que en pensar en ganar. Quiero meterme realmente en los personajes y ha sido muy divertido. He crecido mucho como artista porque me he desinhibido en algunas cosas, por ejemplo no sé bailar, pero me mando valiente a pista. La idea es que la gente disfrute, cada personaje que preparamos lo hacemos con mucho amor y mucho respeto.