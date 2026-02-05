Eduardo Aguirre brilló en Miami gracias a la recomendación de Emilio Estefan

Eduardo Aguirre, cantante nacional, cantó con la Sinfónica de Miami, Estados Unidos. (redes/Instagram)

El cantante costarricense Eduardo Aguirre continúa consolidando su carrera fuera del país y sumando hitos importantes en escenarios internacionales.

En esta ocasión, el artista brilló en Miami, Estados Unidos, al formar parte del concierto Latin American Soundscapes, evento del que BTS Miami fue media partner de la Miami Symphony Orchestra (MISO).

Aguirre contó a La Teja que su participación en este concierto se dio gracias a una recomendación de peso y de un grande de la música latina.

Eduardo Aguirre cantó con la Sinfónica de Miami

“Fue un concierto increíble y muy especial. Emilio Estefan me recomendó con la sinfónica y fue precioso. Incluso, existe la posibilidad de que sigamos trabajando más adelante con la Sinfónica de Miami”, explicó desde Panamá, donde está ahora con su grupo canadiense The Tenor.

El vínculo no es nuevo

El artista nacional contó que ya había trabajado anteriormente con la orquesta; sin embargo, fue para un evento privado.

En esa ocasión fue el mismo Estefan, quien también lo recomendó, y desde entonces hizo muy buena química con el director de la sinfónica.

Para el concierto del domingo, el maestro Eduardo Marturet, director de la Sinfónica de Miami desde hace 20 años, lo invitó para que interpretara dos temas, uno de Luis Miguel y otro de Ricardo Montaner, y tanto él como el público quedaron encantados.

Eduardo Marturet es el director de la Sinfónica de Miami desde hace 20 años. (redes/Instagram)

El espectáculo reunió a destacados artistas, como la cubana Lena Burke, el virtuoso pianista Juan Diego Molina y el grupo C4 Trío, según explicó el tico.

Además, fue un espectáculo que incluyó ritmos tropicales, música clásica y baladas románticas, género que estuvo a cargo del costarricense. De hecho, Aguirre fue el encargado de cerrar el concierto.

“Fue mi primer show público en Miami y desde el primer ensayo la orquesta y el maestro me aplaudieron. Se portaron lindísimo”, comentó emocionado.

El concierto tuvo además un trasfondo especial: fue un homenaje a la música latinoamericana, con dedicatoria a países como Venezuela y Cuba, y un mensaje enfocado en la libertad, siempre desde la música.

Para Aguirre, esta experiencia representa no solo un reconocimiento a su talento, sino también una nueva puerta que se abre en el ámbito internacional.

Como dijimos anteriormente, el costarricense está en Panamá, donde esta noche The Tenor dará un concierto por primera vez.

Según contó el cantante, también es su primera vez en el vecino país y se siente muy feliz de compartir el escenario una vez más con sus compañeros.