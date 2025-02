Eduardo Aguirre estuvo junto a Karol G y otros artistas, y nos soltó todos los detalles de su increíble experiencia

Eduardo Aguirre tuvo la oportunidad de conocer a Karol G. Cortesía (cortesía /cortesía)

Eduardo Aguirre tuvo el privilegio de estar junto a grandes artistas, como Karol G, en un evento exclusivo, y no dudó en compartirnos todos los pormenores de su experiencia.

El talentoso contó que estuvo en la primera cena de gala de la Fundación Con Cora de Karol G, en Miami, la cual busca ayudar a mujeres que se encuentran en vulnerabilidad y riesgo social.

“El propósito de esta fundación (Con Cora) es mejorar la calidad de vida, ayudar a desarrollar los diferentes talentos artísticos, a formar un comportamiento positivo, aumentar su confianza y fomentar la autovaloración, que es tan importante hoy en día para que ellas fortalezcan su entorno y mejoren sus oportunidades”, explicó el artista tico.

Aguirre detalló que la fundación de la colombiana le parecía maravillosa, ya que trabajan de lleno y la cantante está muy involucrada en el proyecto.

“Yo no tenía el placer de conocerla, es humilde y tiene un don de gente especial. Es muy bonito ver a alguien como ella con un corazón tan noble, tan apasionado con su fundación. De verdad, que es un ejemplo porque es una figura muy grande que impacta de manera positiva en la vida de miles de mujeres en Latinoamérica”, detalló.

Varios de los artistas que estuvieron como invitados fueron Nelly Furtado y Ricardo Montaner, quienes dieron un show increíble.

Jeffrey Latimer el de la izquierda manager de The Tenors ( fue manager de Michael Bublé ) , Emilio Estefan, y Barry Garber agente de artistas como Celine Dion, Aeromisth, Christina Aguilera, Michael Bublé. Cortesía (cortesía /cortesía)

El tico confesó que en el evento tuvo la oportunidad de compartir con artistas latinos como Mau y Ricky, el comediante Marko Pérez, Danny Ocean, Gloria Estefan, Emilio Estefan.

Eduardo Aguirre junto a Gloria Estefan y Emilio Estefan. Cortesía (cortesía /cortesía)

“Tengo rato de conocer a Emilio Estefan, tenemos una relación muy cercana. Ellos me han hecho sentir parte de la familia. A Gloria la conocí días atrás y es un ser humano maravilloso, en realidad toda la familia Estefan. Ambos me han hablado muy bien de Costa Rica y se ve que ambos le tienen un cariño especial a Tiquicia”, comentó.

El integrante de The Tenors expresó que desde la semana pasada ha compartido con la familia Estefan, porque Emilio lo llamó para un proyecto de grabación.

“A Gloria la veo todos los días, ella está preparando algo nuevo que está sonando increíble. Literalmente, he compartido con ellos en cada rincón del estudio de grabación, como si fueran amigos de toda la vida. De verdad, para mí esto es una lección increíble porque no siempre ser famoso a esos niveles tiene que cambiar la persona que sos”, detalló.

Eduardo también está aprovechando la estancia en Miami, ya que cuenta que están grabando para The Tenors.

The Tenors, grupo canadiense al que pertenece el cantante costarricense Eduardo Aguirre

“Emilio es un productor muy grande y que me tome en cuenta para proyectos, para mí es gratificante. Dios ha sido muy bueno, todo ha sido en su tiempo, y esto es de trabajo duro, de constancia, disciplina de todos los días, porque nadie cumple los sueños por uno, hay que levantarse. Uno siempre tiene que dar la milla extra, todo en algún momento se va a dar”, comentó.

El tico comentó que cuando otros artistas cuentan que él pertenece al grupo The Tenors, pero enfatizan que es tico, el semblante de las personas cambia.

“La gente me habla del país, las personas, la comida, me he dado cuenta de que a los ticos nos quieren mucho en el mundo, y yo me siento muy orgulloso y feliz, y ojalá que esto sirva para que más personas se inspiren porque nunca es tarde para cumplir sueños”, confesó.

Emily Estefan hija de Emilio y Gloria. Cortesía (cortesía /cortesía)

La voz de Latin American Idols 2009 detalló que sigue trabajando y dio una pincelada de que el grupo The Tenors, este año, estará haciendo una gira y Costa Rica está en la mira.

“Aunque yo tengo mi carrera profesional como solista en pausa, voy a tener un evento en mayo en Jazz Café y para mí es importante estar cerca del público que me ha apoyado y me da cariño”, concluyó.