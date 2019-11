View this post on Instagram

Nosotros ya empezamos con nuestras fotos navideñas en familia :) es increíble como pasa de rápido el tiempo y lo rápido que @kgiannaluna creció 😱 @kimfloresgz @dashayuliedluna @damianccito ya tenemos que ir haciendo la cartita de Santa 🎅🏼 la primera de nuestras fotos con nuestro amigo @mariovaldesphoto en su set navideño 🎄