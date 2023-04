El artista de música cristiana Marco Franco hará conciertos gratuitos para presentar su nuevo disco

El cantante nacional Marco Franco presentará su nuevo disco este jueves y viernes. Cortesía.

El cantante de música cristiana Marco Franco presentará su nueva producción musical “Salmos del Siervo” y, por ello, quiere compartir con la gente el lanzamiento de su tercer disco.

El artista nacional dará un par de conciertos gratuitos, los días 4 y 5 de mayo, a las 7 de la noche, en el Auditorio Lifehouse, en Cipreses de Curridabat.

LEA MÁS: Andrea Salas, esposa de Keylor Navas, demostró un talento oculto

Sobre su nuevo disco, una creación original que incluye 11 canciones, Franco comentó:

“Salmos del Siervo cuenta la fidelidad de Dios, de ese Dios que siempre ha estado ahí, en cada parte de mi historia y me sostiene para seguir adelante, de ese Dios que me dice no te dejes vencer, limpia tus lágrimas, vive con pasión e inténtalo otra vez. Aunque parezca locura elige vivir, que el valor no es ausencia de miedo, ¡el triunfo es intentarlo otra vez!, tal y como reza la canción”.

Marco Franco presenta su nuevo disco

El auditorio tiene una capacidad para 500 personas, así que si desea ir al concierto la producción le pide reservar su espacio enviando un mensaje por WhatsApp al número 8860-5050.

La música de Marco Franco la puede encontrar en Spotify y en su canal de YouTube.