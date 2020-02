“Tengo muchas esperanzas de salvar mi relación, pues tuvimos muchos problemas de celos y control. Él ahora asiste a terapia y ha cambiado muchísimo, pero aún así me da mucho miedo. Llevamos cuatro meses de mucha calma y siento que las cosas están cambiando, pero me asusta que pase algo y que las cosas no funcionen”.