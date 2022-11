El cambio radical que tuvo la monja ganadora de La Voz Italia tras el éxito

Los participantes de los show de telerrealidad siempre han tenido una historia detrás, lo que permite que, de alguna u otra forma, se cree una conexión con ellos.

Por lo tanto, no es de extrañar que para muchas personas, tener un favoritismo hacia alguien en este tipo de espectáculos por su personalidad es algo muy común.

El pasado de alguien es la edificación de su personalidad. No obstante, es el futuro el que determina cómo esas anécdotas le van a servir para la vida. Y en estos casos, siempre surge la duda sobre la vida de aquellos personajes que aparecieron en televisión años atrás.

Un ejemplo es el de Cristina Scuccia, también conocida como Sor Cristina, una monja italiana que cautivó a millones de personas con su melodiosa voz, la cual la hizo merecedora del primer lugar en el show ‘La voz: Italia’ del año 2014.

Su entrega a la religión católica fue su principal impulsor para lograr construir una voz prodigiosa que dio como resultado mucho reconocimiento en su país natal. Sin embargo, el paso del tiempo le hizo tomar diferentes decisiones que terminarían conduciéndola por un rumbo impensado.

Luego de ganar el concurso, Scuccia hizo parte de un elenco musical llamado ‘Sister Act’, además de participar en el musical ‘Titanic’ en el año 2016. Todo ello sin abandonar su estilo de vida entregado a la religión católica.

Sus hábitos hicieron que dejara los escenarios musicales de forma paulatina, por lo que, luego de varios años, decidió cambiar de opinión frente a la religión que profesaba y decidió irse de lleno con su carrera.

La Sor Cristina del presente

No obstante, ya en el año 2022, Scuccia volvió a aparecer, esta vez en el programa ‘Verissimo’ del canal italiano ‘Canale 5′, al cual fue invitada para hablar sobre lo que hace actualmente.

Scuccia manifestó que se encuentra radicada en España, trabajando como mesera e insistiendo con un reinicio de proyecto como solista.

“Sor Cristina está dentro de mí. Soy la que soy ahora gracias a Sor Cristina”, comentó la exmonja.

Pese a haberse retirado de sus actividades como monja, la mujer aseguró que sigue estando muy aferrada a su creencia religiosa: “Sigo creyendo en Dios. No tengo intención de abandonar mi camino de fe. Estoy agradecida por todo lo vivido hasta ahora”.

Scuccia también explicó cómo su su fe hizo que dudara sobre su propia identidad, al punto de que necesitó tratamiento psicológico para encontrar alguna solución a dicha crisis.

“No entendía quién era. Yo nunca he renegado de Dios, pero no me encontraba dentro de mi hábito -contó-. No conseguía salir de la oscuridad”.

Tampoco se quedó corta y habló sobre sus aspiraciones románticas, manifestando que sí cree en este, pero que no es algo que necesite en la nueva etapa de su vida: “No es mi prioridad en este momento. Tienes que cuidarte, amarte, antes de poder amar a los demás”.