El cantante Sebastián Yatra está con un dolor muy profundo en su corazón

Sebastián Yatra está pasando por un momento bastante doloroso.

Recientemente, el talentoso artista hizo una publicación que nunca hubiera querido hacer; pero esta semana recibió la triste noticia de una dolorosa pérdida.

A través de un sentido mensaje, el colombiano despidió a una de sus grandes amigas, un adiós cargado de palabras de amor con las que resalta el verdadero valor de la amistad.

“Amiguita, me duele el corazón verte partir, saber que llevábamos tiempo ya sin vernos, en cada paso por Madrid hablando de cuándo nos juntábamos de nuevo a tomarnos un café, y el trabajo y los compromisos lo seguían posponiendo. Qué rabia no haber sacado una hora, porque una hora de risas contigo daba felicidad mucho tiempo”, expresa Yatra en este post dedicado a la actriz española Itziar Castro, quien falleció el pasado 8 de diciembre.

Yatra compartió algunos planos con la intérprete en la miniserie de Netflix, Érase una vez, donde disfrutaron de momentos cómplices y muchas risas, que formaron una linda amistad.

“Me enseñaste cosas que no puedo compartir aquí jajaja, y el amor que siento por ti ha sido muy real, te extrañaré, pero te llevaré tatuada en el alma (y no como los tatuajes falsos que nos hacíamos en la serie), el cielo o donde sea que vayamos, se acaba de ganar un tesorito con un corazón que se hará sentir. Te quiero, ojalá no sea un para siempre esta despedida”, concluyó el cantante.

Este domingo 10 de diciembre tuvieron a Itziar en una capilla en Barcelona, donde amigos y familiares le han dado el último adiós.