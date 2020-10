View this post on Instagram

¡Están padrisisísimas! 🙌🏻 Para mayor información de compra puedes llamar al 5550809850 ext. 3904, o al correo: ventas@cmm.gob.mx #Repost @casamonedamex ・・・ @chespirito_rgb y CasadeMonedadeMéxico #Acuñamostradiciones #EdiciónLimitada Consta de dos sets de tres piezas cada uno.