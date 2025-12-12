Farándula

El Chinamo detrás de cámaras: las fotos que no se puede perder del estreno del programa de Teletica

Canal 7 comenzó a transmitir este jueves 11 de diciembre la temporada 2025 de El Chinamo

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera
Primer programa de El Chinamo, transmitido por Canal 7 es una producción de Teletica Formatos.
El Chinamo es el programa estrella de fin de año de canal 7. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Teletica estrenó este jueves a las 8 de la noche la temporada 2025 de El Chinamo.

La Teja estuvo en el primer programa de esta temporada y este es un repaso fotográfico del detrás de cámaras de la gustada producción de fin de año de canal 7.

Primer programa de El Chinamo, transmitido por Canal 7 es una producción de Teletica Formatos.
Neto Rangel repasaba la coreografía de la Gollo Cumbia pues el segmento estrenó bailarines este 2025 en El Chinamo. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
Primer programa de El Chinamo, transmitido por Canal 7 es una producción de Teletica Formatos.
Jair Cruz mientras lo terminaban de poner guapo antes de salir al aire en El Chinamo. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
Primer programa de El Chinamo, transmitido por Canal 7 es una producción de Teletica Formatos.
Ignacio Santos estuvo pendiente de todos los detalles antes y durante El Chinamo. El programa pertenece a Telenoticias, departamento que él dirige. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
Primer programa de El Chinamo, transmitido por Canal 7 es una producción de Teletica Formatos.
María Teresa Rodríguez y Nancy Dobles presumieron en camerinos lo bien que se llevan. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
Primer programa de El Chinamo, transmitido por Canal 7 es una producción de Teletica Formatos.
Carlos Ramos, Porcionzón, antes de disfrazarse de pollito en la primera noche de El Chinamo. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
Primer programa de El Chinamo, transmitido por Canal 7 es una producción de Teletica Formatos.
Keyla Sánchez en los detalles técnicos finales antes de volver a la televisión con El Chinamo. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
Primer programa de El Chinamo, transmitido por Canal 7 es una producción de Teletica Formatos.
Rebeca Morales, del elenco de bailarinas de El Chinamo, mientras la maquillaban. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
Primer programa de El Chinamo, transmitido por Canal 7 es una producción de Teletica Formatos.
María Teresa Rodríguez participa en el elenco de presentadores de El Chinamo por segundo año. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
Primer programa de El Chinamo, transmitido por Canal 7 es una producción de Teletica Formatos.
Nancy Dobles atendió a la prensa con la simpatía y cordialidad que la caracteriza mientras se terminaba de alistar para el estreno de El Chinamo. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
Primer programa de El Chinamo, transmitido por Canal 7 es una producción de Teletica Formatos.
Sandra Carvajal, vestuarista de El Chinamo, ayudó a Carlos Ramos a transformarse en pollito. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
El ChinamoTeleticacanal 7
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.