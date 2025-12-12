Farándula

El Chinamo puso el dedo en la llaga con su primer Chinaoke

Segmento de canal 7 regresó por todo lo alto tras las incomodidades que generó en el Gobierno el año pasado

Por Manuel Herrera
Primer Chinaoke de El Chinamo puso el dedo en la llaga a esta gran problemática de Costa Rica
La crisis en la educación pública costarricense inspiró el primer Chinaoke. (Captura/Captura)

El primer Chinaoke de la temporada 2025 de El Chinamo le puso el dedo en la llaga a una de las principales problemáticas que hay en Costa Rica.

LEA MÁS: Sala IV ya definió quién ganó el pleito entre los Chinaokes y el gobierno

El segmento regresó por todo lo alto este año luego de las incomodidades que generó el año pasado en el Gobierno de Rodrigo Chaves y que terminaron con el retiro de pauta de dos instituciones públicas y un salacuartazo de parte de Teletica.

Primer programa de El Chinamo, transmitido por Canal 7 es una producción de Teletica Formatos.
Teletica arrancó este jueves con la temporada 2025 de El Chinamo. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Teletica transmitió este jueves, en el estreno de El Chinamo, su primer Chinaoke y se lo dedicó al Ministerio de Educación Pública.

La pieza que inspiró la parodia fue ni más ni menos que “Umbrella” de Rihanna con Jay-Z y la infraestructura educativa y la crisis en la educación pública fueron temas centrales de este Chinaoke.

“Ya casi se cae la escuela”, se llamó el primer Chinaoke.

Primer Chinaoke de El Chinamo puso el dedo en la llaga a esta gran problemática de Costa Rica
La infraestructura educativa y la calidad de la educación pública los puso bajo la lupa el primer Chinaoke. (Captura/Captura)

LEA MÁS: Teletica responde tras la pérdida de patrocinios en El Chinamo

La parodia estuvo a cargo de Melany Mora y James Meneses, los mismos jóvenes que el año pasado incomodaron al Ejecutivo por tratar con humor las principales problemáticas que hay en nuestro país.

Primer Chinaoke de El Chinamo puso el dedo en la llaga a esta gran problemática de Costa Rica
James Meneses y Melany Mora son los creadores de los Chinaokes. (Captura/Captura)
