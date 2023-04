El consejo de Carlos Rivera al fan tico con el que cantó en el Estadio Nacional

El sueño de cualquier fanático es poder estar al lado de su artista favorito y Andrés Segura no solo tuvo ese privilegio, sino que también el de cantar junto a Carlos Rivera.

15/04/2023, San José, Estadio Nacional, concierto de Carlos Rivera. (Jose Cordero)

Segura, un joven costarricense de 22 años, asistió al concierto del mexicano y llevó una cartulina que con un mensaje que decía: “Cantemos juntos”, por lo que Rivera, apenas lo vio, no dudó en complacerlo.

Los dos cantaron el tema Solo Tú.

El joven estaba muy emocionado, pues era su primera vez cantando con un artista tan reconocido a nivel internacional.

En la Teja entrevistamos a Andrés, quién nos contó que canta desde hace 14 años.

Él aprovechó que Rivera, en conciertos pasados, también se animó a compartir escenario con sus fans para mandarse valiente.

“Se me cumplió mi sueño, de subir a cantar con Carlos Rivera, estoy muy contento”, expresó.

Carlos Rivera le cumplió el sueño al tico Andrés Segura. (Costesía)

El joven contó que compartir escenario con el artista fue un privilegio y que hasta salió aconsejado por el mexicano.

“Es una persona muy humilde, me dio bendiciones y me aconsejó no abandonar mis sueños”, reveló.

Además, Segura contó que él se considera un persona bastante romántica y que el compositor mexicano le transmite a la gente ese sentimiento.

Algunos hasta se tomaron selfies para llevarse su recuerdito. Foto: José Cordero

Nuevo talento

Segura es vecino de Acosta, en San José, y desde hace algunos años hace chivos y conciertos privados.

“He salido de mi pueblo en Acosta, para darme a conocer”.

Segura contó que no piensa abandonar sus sueños a nivel músical y que tomará muy en cuenta los consejos que le dio Rivera en el escenario.

Andrés, al final del concierto, fue felicitado por los asistentes, los cuales hasta aprovecharon para tomarse algunas buenas fotos con él.