El Dalai Lama y el K-pop ganan sus primeros Grammy y Steven Spielberg hace historia

Los Premios Grammy 2026 se están transmitiendo a través de la señal de TNT y HBO Max. (redes/Instagram)

Los 68º Premios Grammy anuales se están llevando a cabo este domingo y los ánimos estaban altos desde el principio después de algunos momentos históricos consecutivos.

El Dalai Lama ganó su primer Grammy por audiolibro, narración y grabación de cuentos, superando a la jueza de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson.

“Golden” de “KPop Demon Hunters” obtuvo el premio a canción compuesta para un medio audiovisual en la Premiere de los Grammy, marcando la primera vez que un artista o grupo de K-pop gana un Grammy.

El premio a mejor película musical fue para “Music for John Williams”, lo que significa que el director Steven Spielberg ha ganado oficialmente su primer Grammy. Eso lo convierte en un ganador de EGOT, un artista con un Emmy, Grammy, Tony y Oscar.

Bad Bunny es uno de los nominados en los Premios Grammy 2026. (redes/Instagram)

Ceremonia previa

Premiere de los Gramy, una ceremonia previa a la transmisión por televisión, comenzó con el músico y anfitrión Darren Criss ambientando la escena, entregando el primer premio del día, a la mejor interpretación pop dúo/grupo a Cynthia Erivo y Ariana Grande por “Defying Gravity”. Las estrellas no estuvieron presentes para aceptar el premio.

Un impresionante total de 86 Grammy se entregaron antes de la transmisión.

Yungblud se llevó su primer Grammy por interpretación de rock por su versión de “Changes (live from Villa Park)” de Black Sabbath, que interpretó en el último show de Ozzy Osbourne.

La banda hardcore Turnstile también ganó su primer Grammy por álbum de rock y más tarde, actuación de metal.

Más triunfadores

The Cure se adjudicó interpretación de música alternativa, pero no pudieron asistir pues estaban en el funeral de Perry Archangelo Bamonte, el guitarrista y tecladista de larga data de The Cure, quien falleció el mes pasado.

FKA twigs ganó su primer Grammy por mejor álbum de dance/electrónica por “EUSEXUA”, convirtiéndose en la segunda mujer negra en ganar en la categoría.

“No esperaba subir aquí. Estaba tan feliz de estar nominada”, dijo en su discurso. “Muchas gracias ¡guau!”.

La cantante colombiana Karol G anunció uno de los Premios Grammy 2026. (redes/Instagram)

Mientras que, Edgar Barrera entregó algunas de las categorías de música latina: Natalia Lafourcade se llevó el mejor álbum de pop latino por “Cancionera”; mejor álbum de rock o música alternativa latina. Es su primera victoria en su primera nominación.

El álbum de Música Mexicana (incluyendo Tejano) fue para Carín León por “Palabra de to’s (Seca)”. Es su segunda victoria en su segunda nominación.

Es un tono dramáticamente diferente al del año pasado. La entrega de premios de 2025 fue completamente reinventada y enfocada en los esfuerzos de ayuda tras los devastadores incendios en el área de Los Ángeles.

En 2026, el enfoque se ha vuelto a colocar en la música, donde Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny y más se enfrentarán durante la ceremonia televisada.