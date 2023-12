El Danny CR vuelve a la televisión sin olvidar el episodio en que su salud corrió peligro

El Danny CR se estrenó en un nuevo programa de canal 8. Cortesía

Canal 8, de Multimedios, estrenó un espacio que significó el regreso a la televisión del locutor y presentador Danny Álvarez Molina, mejor conocido como El Danny CR.

Álvarez, quien tiene más de 13 años de experiencia en los medios de comunicación, habló con La Teja y nos contó todos los sacrificios que ha hecho para cumplir con sus proyectos.

-¿Cómo se da este nuevo proyecto?

Multimedios ha venido confiando en mi trabajo y la radio de Los 40, en la que también soy locutor todas las mañanas, tiene un espacio en el noticiero Telediario, el cual fue llamado Tras los famosos.

-¿Hace cuánto arrancó y cuál es el horario?

Llevamos aproximadamente un mes al aire, y este espacio se transmite todos los viernes en vivo a la 1:30 de la tarde, donde se abarcan temas del mundo del espectáculo.

-¿En el programa solo está usted o hay más integrantes?

Por el momento solo estoy yo, de hecho, yo también soy el encargado de buscar el contenido, producirlo y de enviarlo al editor para que el material salga al aire.

El Danny espera salir de lleno en televisión nacional. Cortesía.

-¿Cómo recibe Danny este proyecto a nivel profesional?

Es muy gratificante, porque yo tengo 13 años de estar en el medio y el hecho de estar en uno de los noticieros más importantes del país me impulsa, porque uno se hace camino en el mundo de la comunicación.

-¿No ha sentido nervios de volver a estar frente a una cámara?

Siempre hay nervios, hay una frase que dice que el día que uno los deje de sentir nervios en algo que uno disfruta, fue porque ese día se perdió la pasión de lo que se ejerce.

-¿Qué espera de este nuevo proyecto?

Espero que se amplíe y salir más de lleno en televisión nacional, como cuando estuve de presentador en VM Latino.

-¿Cómo se organiza para sus diferentes trabajos? ¿cuál es la clave?

La clave está en madrugar, yo todos los días me levanto a las 4:50 a. m., donde a las 6 a. m., inicio el programa de radio y después de almuerzo, me voy para VM Latino para coordinar la producción del canal, y en la tarde, si no hay algún evento de animador, como los fines de semana, me voy para la casa.

-¿Le gusta lo que hace?

Claro, yo creo que soy un apasionado por la labor y jamás voy a encontrar el punto negro en la pared blanca. De hecho yo estudié ingeniería en sistemas y cuando me gradué solo trabajé ocho meses, pero me di cuenta de que no era lo mío y me puse a estudiar periodismo.

-¿Qué consejo le daría a los jóvenes que lo admiran?

Que luchen por sus sueños, que piensen muy bien lo que los apasiona para que puedan elegir el camino correcto, y que siempre sean los mejores en todo lo que vayan a hacer.

-En todo este proceso, ¿qué es lo más complicado que le ha pasado?

Que me he vuelto adicto al trabajo y al final de cuentas afecta la salud y las relaciones con las personas que uno quiere; familia, pareja o amigos. Al trabajar tanto uno se pierde momentos importantes.

Hace aproximadamente dos meses se me subió la presión mientras estaba trabajando ahí, se encendieron las alarmas de que estaba breteando de más, comiendo mal y durmiendo poco, entonces tuve que acudir al médico para revisarme mi salud.

El Danny tiene más de 13 años en el mundo de la comunicadión. Cortesía

-¿Qué ha tenido que hacer para mantenerse y que su estado de salud no se vea perjudicado?

Estoy haciendo dieta, ejercicio, tratando de tener una vida sana y diferente, son cosas que cuestan, porque, en lo personal, si se me presentan nuevos retos que veo que puedo asumir, me cuesta decir que no y le entro con todo.

-¿Qué consejos ha recibido de sus familiares después de este episodio?

Me dicen que el trabajo es una bendición, pero los excesos son malos. He tenido que escucharlos porque ellos me quieren ver bien, me aconsejaron que fuera al médico, al final de cuentas es responsabilidad de uno estarse revisando.

-¿Cómo hace cuando vive una situación de estrés?

A veces me siento estresado y no siempre puedo con todo, pero trato de estar bien mental y físicamente aplicando todo lo que he estado trabajando para lograrlo. Eso sí, soy consciente de que si no puedo con algo que me genera estrés, lo dejó ir y después lo retomo.