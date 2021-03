“Me separé hace cuatro años y con mi esposo no va a suceder nada porque todo se terminó, pero él no quiere firmar el divorcio a pesar de que vive con otra persona. Estoy conociendo a una persona con la que creo que podría tener una bonita relación, pero él dice que para él será muy complicado si no resuelvo mi divorcio. Siento que no hay nada que pueda hacer porque mi exesposo dice que a él no le interesa el divorcio, a pesar de que no tenemos hijos pequeños y cada uno tiene lo suyo”.